Makaay, su salida del Deportivo y por qué no fichó por Barcelona o Valencia

El delantero holandés abandonó el conjunto gallego en 2003 para poner rumbo al Bayern de Múnich dejando cerca de 20 millones en caja. Antes de recalar en el equipo alemán, Barcelona y Valencia intentaron negociar con el Deportivo por Roy Makaay.

Respecto a su salida del cuadro herculino, el holandés ha dicho en una entrevista para Spox: “El Deportivo fue muy persistente en las negociaciones. Cuando todas las partes parecían estar de acuerdo, se añadía una u otra demanda. Recuerdo que volé a Múnich para la revisión médica y Uli Hoeness me dijo que tendría que esperar, que no podían presentarme todavía. Luego tuve que pasar solo en un hotel cuatro o cinco días porque el Deportivo seguía regateando una pequeña cantidad, la indemnización por formación”.

“Me molestó toda la situación. Ya habían pasado algunas jornadas de la Bundesliga y quería ponerme en marcha. El Deportivo no me había utilizado en un solo partido de pretemporada por miedo a una lesión. La preparación no fue óptima”, ha añadido Roy Makaay.

El interés de Barcelona y Valencia por Maakay

El interés del Bayern de Múnich por Makaay llegó poco después de que éste anotase un hat-trik al cuadro bávaro: “Hoeness al principio se limitó a felicitarme, pero unas semanas más tarde se puso en contacto y me mostró su interés. También tuve alguna conversación con Rummenigge después. Barcelona y Valencia también se pusieron en contacto con mi agente, pero el Bayern fue el único que pudo y quiso satisfacer las exigencias del Deportivo”.