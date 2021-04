Mensaje a Casillas de su supuesta ex: “No hagas con nadie lo que has hecho conmigo”

Ruth Sanz ha vuelto a la televisión para seguir contando más detalles sobre la relación que, según ella, mantuvo con el de Móstoles cuando éste era guardameta del Real Madrid. La supuesta amante de Iker Casillas ha reconocido que se sintió utilizada por él.

“Yo me enamoré como una tonta de Iker Casillas, pero empecé a ver muchas mentiras, me sentí utilizada”, comenzó diciendo Ruth Sanz en Sálvame.

“Yo estuve muy enamorada, yo tenía 25 años y él para mí era dios, y para mí sigue siendo dios. Lo admiro enormemente, mi padre lo admiraba enormemente… en ese momento era el amor de mi vida”, proseguía.

“Mi padre sabía que estaba con él, pero nunca le veía, le mandaba guantes, fotos firmadas… y me decía: ‘¿Hija pero este chico te quiere?’, y yo le decía que sí pero que entendiese que no podíamos salir”, ha desvelado Ruth Sanz.

El mensaje de Ruth Sanz a Iker Casillas

“Para mí él nunca estuvo al altura por eso ahora entiendo muchas cosas. Ahora mismo le diría que cambie, que valore a las mujeres, que las quiera, que las respete… simplemente eso. No hagas con nadie lo que has hecho conmigo, a mí me hiciste daño y creo que nadie se merece eso, ser ocultada o no reconocida. Sé más leal y más hombre”, finalizaba Ruth Sanz.

El testimonio de Ruth Sanz contrasta con el de Sara Carbonero, que ha tenido una ruptura amistosa con Iker Casillas. Ambos siguen escribiéndose cariñosos mensajes a través de las redes sociales tal y como pueden comprobar sus seguidores.