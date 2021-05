Loren Morón reconoce que estuvo cerca de fichar por el Celta en enero

Fútbol

El Betis escuchará ofertas por el delantero de 24 años este verano. Loren Morón, según ha reconocido, ya estuvo cerca de recalar en el Celta de Vigo durante el pasado mes de enero.

“Es verdad que cuando las cosas pasan, pasan por algo. Yo sé la situación en la que estoy ahora, pero seguía en el mercado, tanto de verano como de invierno. Surgió la opción del Celta, se barajó esa opción porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió. A trabajar como he trabajado siempre en el Betis, yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar, han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí. Ya eso será en tiempo de verano, pero aquí estoy muy bien y esta es mi casa”, ha dicho Loren Morón en Radio MARCA al ser cuestionado al respecto.

Loren Morón ha dejado su continuidad en el Betis en el aire

Preguntado sobre si el sábado jugará su último partido con el Betis, ha añadido: “Durante todo el año uno escucha cosas que se echa las manos a la cabeza, como que lo tengo cerrado por un equipo y por eso no corro o que no tengo ganas de estar aquí, que me he peleado con todos los entrenadores que han pasado por aquí... Yo me quité de Twitter por lo mismo, porque no me estaba haciendo bien, y a partir de ahí estoy llevando mi vida bastante bien porque era algo que me estaba perjudicando en lo personal. Lo quité por la cantidad de barbaridades y tonterías que se estaban escuchando hacia mí, que son totalmente mentira. Son bulos que la gente se lo cree y al único que dañan es a ti. Todos los futbolistas quieren jugar, a ninguno le gusta estar en la situación en la que estoy, pero una cosa no quita la otra y yo voy a seguir intentando mejorar día a día con todos mis compañeros”.