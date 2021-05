Nelson Oliveira, un delantero de primera para el Real Mallorca

El conjunto balear ya trabaja de cara a la próxima temporada. Tras lograr el ascenso a Primera División, el Real Mallorca piensa en Nelson Oliveira para reforzar su delantera.

El atacante de 29 años, que esta temporada ha anotado 10 goles en 36 partidos, termina contrato al final del presente curso con el AEK de Atenas, por lo que recalaría a coste cero en el cuadro bermellón. Esto habría motivado al Real Mallorca a lanzarse a por su fichaje según el diario AS. Además, Nelson Oliveira podría ver con buenos ojos probar fortuna en LaLiga Santander.

La llegada de Nelson Oliveira podría implicar la venta de Budimir por parte del Real Mallorca

Cabe señalar que Budimir regresará al Real Mallorca tras su cesión a Osasuna, donde ha anotado 12 goles en 32 partidos. Aún así el cuadro rojillo tiene una opción de compra por él de 8 millones de euros que no descarta ejercer. Cuestionado sobre si le gustaría seguir en el conjunto navarro, el bosnio señalaba en una entrevista: “Sí, yo he dado mi opinión a personas importantes del club. Ellos lo saben. Juego al fútbol contento, llego a casa contento. Son cosas para mí muy importantes”. “Yo tuve una charla en febrero con los directores. Ellos me han dicho palabras muy fuertes. Y eso que no estaba en mi mejor momento. Noto este apoyo. Eso es muy importante”, ha añadido Budimir.

El delantero también ha dicho que si de él dependiera seguiría en Osasuna: “Sí, pero no quiero meter ninguna presión. Personas importantes ya saben mi opinión, aquí soy feliz. Son hipótesis, no todo depende de mí. No me quiero romper la cabeza. Solo pienso en el día a día, en que estoy bien, compito y juego. A ver cómo evoluciona todo”.

Por último, sobre el ascenso del Real Mallorca, Budimir ha agregado: “Me alegro por los compañeros y el club. Han conseguido un resultado importante. Siento alegría por ellos. Son un gran grupo”.