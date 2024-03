10 regalos para el Día del Padre que las expertas en moda (y belleza) ya le han comprado al suyo

Cada año queremos sorprender a nuestros progenitores con regalos originales y especiales, pero tras tantos años celebrando el Día del Padre no es tan fácil encontrar la solución definitiva. Este marzo tenemos varias citas importantes agendadas, pero el 19 de este mes lo pensamos disfrutar por todo lo alto. Si ya se te han acabado todas las ideas más fascinantes (y no quieres volver a repetir), debes seguir leyendo para no preocuparte más sobre qué elegir finalmente. Estamos seguras de que ya has pasado por la época de regalarle escapadas de fin de semana, catas de vinos o entradas para ver el partido de fútbol más eufórico. Y es que a estas alturas, se nos hace muy complicado saber qué regalar a nuestros padres sin recurrir a lo mismo que otros años. Pues bien, nosotras tenemos la solución y vamos a repetirte todo aquello que siempre nos recuerdan nuestros padres: opta por regalar productos funcionales y que más necesiten. ¿Nunca te han dicho que para Navidad o tu cumpleaños pidas objetos que vayas a utilizar? Porque a nosotras sí. Por lo que si apuestas por moda clásica y atemporal u productos de belleza masculina, será un acierto asegurado. Como todos sabemos, la mayoría de nuestros progenitores se acostumbran a utilizar los mimos objetos a lo largo de su vida. Por lo que el Día del Padre es la oportunidad perfecta para hacerle descubrir nuevas necesidades que no sabía que tenía hasta que las ha conocido.

Nosotras apostamos por regalos básicos y funcionales que siempre vienen bien y nunca pasan de moda, como unas zapatillas deportivas o unas sudaderas para todos los días. También, nos pueden salvar de un apuro los típicos chalecos acolchados que gustan a todos los progenitores, las carteras de efecto cuero o las gafas de sol con diseños sencillos. Asimismo, si queremos modernizar el estilismo de nuestros padres, siempre podemos optar por joyas maximalistas para introducirlos a la era de las tendencias actuales. Del mismo modo, también podemos investigar en el campo de la belleza sobre qué puede aliviar las necesidades dermatológicas de los hombres. Desde las máquinas de afeitar hasta las fragancias con las notas olfativas por las que identificas a tu progenitor, pasando por los cofres de cosmética con los que pueda empezar una rutina facial eficiente. Y, sobre todo, en hacerle hincapié en utilizar un limpiador purificante tanto por las mañanas como por las noches.

1. Zapatillas modelo Gazelle, de Adidas (110 euros)

Zapatillas modelo 'Gazelle'. Adidas

2. Sudadera básica con texto, de Nude Project (89 euros)

Sudadera básica con texto. Nude Project

3. Joyas especiales, de TwoJeys (50 euros)

Joyas especiales. TwoJeys

4. Chaleco acolchado, de Zara (26 euros)

Chaleco acolchado. Zara

5. Gafas de sol, de Hawkers (32 euros)

Gafas de sol. Hawkers

6. Cartera básica, de Lacoste (50 euros)

Cartera básica. Lacoste

7. Maquina de afeitar, de Braun (65 euros)

Maquina de afeitar. Braun

8. Fragancia Elixir, de Loewe (140 euros)

Fragancia 'Elixir'. Loewe

9. Cofre de cosmética, de Rituals (50 euros)

Cofre de cosmética. Rituals

10. Limpiador purificante, Elemis (35 euros)

Limpiador purificante. Elemis

Opta por los regalos para el día a día y con la certeza que van a ser funcionales para nuestros padres.