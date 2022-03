10 regalos para papás modernos que no encontrarás en otras listas del Día del Padre

El tiempo para hacer un regalo del Día del Padre se acaba. Si no quieres caer en los tópicos de siempre, como una colonia o una cartera, aquí tienes 10 propuestas para regalar el Día del Padre que posiblemente no encontrarás en otras listas de propuestas para regalar el Día del Padre.

1. Una pistola para dar masajes

Vamos a empezar esta lista de regalos originales para el Día del Padre con el producto que se ha puesto de moda en los últimos meses para dar masajes. Se llama comúnmente “pistola”, y aunque hay infinidad de modelos vamos a sugerir la más vendida en Amazon, que además tiene un precio muy competitivo y más de mil opiniones de los clientes.

Esta pistola proporciona masajes profundos con 30 velocidades distintas y 6 cabezales personalizados para proporcionar una experiencia relajante. Activa los músculos, estimula el flujo sanguíneo, reduce enormemente el tiempo de recuperación muscular y alivia el dolor de pies a cabeza. Ahora además está en oferta, con un descuento del 23%.

2. Un libro original para el Día del Padre

Hemos estado a punto de quitar de esta lista los libros, regalo del Día del Padre por excelencia, pero nos ha parecido feo. En su lugar hemos incluido un título sobre lo que significa ser padre que nos ha parecido muy tierno, más si se lo entregan, bien envuelto, sus hijos. Lo hemos encontrado en Casa del Libro, donde, por supuesto, puedes ir a lo fácil y buscar los libros más vendidos.

Un emotivo álbum ilustrado para aprender, disfrutar, y comprender el vínculo entre los papás y sus hijos a lo largo de la historia y las culturas. Un canto a una paternidad más consciente, participativa y presente.

Se trata del libro Papá, de Ritxar Bacete, que reúne 25 cuentos cortos inspirados en detalles de la vida de distintas figuras paternas que resumen la experiencia de la paternidad.

Ofertas, promociones y descuentos en aplicaciones Adobe FOTO: Adobe

3. Un regalo para padres muy creativos

Otro regalo para padres modernos, el siempre deseado paquete Adobe de edición de vídeo, fotografía y diseño, que ahora además tiene descuentos muy interesantes. Disponer de todas estas aplicaciones es extremadamente útil para dar un salto en los proyectos profesionales, mejorar la calidad de los trabajos y ahorrar tiempo y dinero.

Si echas un vistazo a la web descubrirás todas las posibilidades que ofrece este regalo que, por supuesto, tiene aplicaciones no solo laborales, sino simplemente para el ocio: programas en edición de fotografía, edición, montaje y postproducción de vídeo, ilustración, programas UI y UX, 3D, posicionamiento en redes sociales... Todo con prácticos vídeos tutoriales e incluso sesiones de formación que lo hacen mucho más fácil.

4. Deja de “explotarle” y ponle un “manitas”

Sí, lo sabemos, este regalo es muy poco romántico, pero te lo va a agradecer. Si tu padre es de esos que siempre anda liado haciendo chapuzas en casa y se merece un descanso, o simplemente se ha metido en una reforma en casa que supera sus posibilidades, te recomendamos la web líder en reformas en casa, Habitissimo.

Si navegas por su web, encontrarás todos los servicios que ofrece, que van desde un trabajo puntual hasta una reforma integral de una casa.

5. Un regalo del Día del Padre muy práctico

Otro regalo del Día del Padre tan práctico como poco romántico. Seguramente no queda muy bien junto a la carta y el dibujo hecho por los hijos en el colegio, pero es de esas inversiones que se traducen, en muy poco tiempo, en mucho dinero. Está especialmente destinado a aquellos que tienen un negocio online y consiste en un plan de herramientas de marketing digital que conseguirán mejorar la presencia de un negocio online en la red y, por tanto, disparar los ingresos.

Hemos elegido el plan que ofrece la empresa Bee Digital, y en el que se pueden elegir cuatro opciones distintas para mejorar el posicionamiento de una marca o negocio en los principales buscadores (Google, Google Maps, Alexa, Tripadvisor, Bing, Facebook…), además de otros servicios como mejorar la reputación de marca, diseñar una web o recibir asistencia jurídica.

Wowego, un gimnasio virtual para los que no pueden ir al gimnasio FOTO: Wowego

6. Fuera excusas: con este gimnasio online hará deporte en casa

Si lo que necesita ese papá es hacer ejercicio pero no deja de poner excusas, este gimnasio online está arrasando en internet. Se llama Wowego, y ofrece todo tipo de entrenamientos de running, fitness, yoga, pilates o dance con flexibilidad total de horarios y todo tipo de niveles.

Tiene retos, estadísticas, distintas duraciones e intensidades... Eva Nasarre estaría orgullosa de este nuevo concepto de hacer ejercicio mirando una pantalla.

7. Desayunos sanos para seguir estando en forma

Y para no echar a perder todo el ejercicio hecho, otro regalo que puede gustar mucho el Día del Padre es un exprimidor para hacer zumos naturales. Recomendamos este de Cecotec que cuesta menos de 50 euros y está avalado por las opiniones de los clientes.

Lego de Star Wars en oferta FOTO: Amazon

8. Un Lego para padres que son como niños

Fuera complejos. Cuántos padres habrán recibido durante años una colonia cuando lo que realmente quieren es volver a sentirse niños con las construcciones Lego. Vamos a ir a lo seguro, el clásico de los clásicos, que además está en oferta: el Caza ala-X de Luke Skywalker con 3 figuras.

9. Una maleta Samsonite recomendada por los clientes

Siempre útil, una maleta de viaje es otro regalo para el Día del Padre que no suele estar en las listas que se elaboran estos días. Elegimos esta Samsonite que tiene la garantía de la marca líder y cuesta solo 128 euros. Está de forma recurrente en lo más alto de las maletas más vendidas en Amazon y tiene excelentes opiniones de los clientes.

10. Un regalo para papás que buscan pareja

Que no se enfade nadie, pero la última de estas ideas para regalar el Día del Padre es para aquellos papás en búsqueda de pareja que no se han atrevido a dar el paso. Un regalo de hijos modernos para padres que quiere serlo y no lo saben.

la web eDarling, en la que el 85% de los usuarios tienen estudios superiores, puede ser un buen punto de partida.