Lucía Be pone a la venta la camiseta más solidaria (y bonita) contra el coronavirus

Que las casualidades no existen lo sabemos todos, pero esta semana lo hemos vivido de una manera tan real que hasta nos cuesta escribirlo. . Arcoíris en las ventanas para recordarnos que todo irá bien. Hace casi un año planteábamos nuestra colección de primavera y esta era una de las prendas estrella. Abril en nuestro calendario es el mes del arcoíris y uno de nuestros lemas - historia - storytelling (vaya usted a saber) previstos: AL FINAL SIEMPRE SALE EL ARCOÍRIS ♥️ . Llevamos una semana de aislamiento y el arcoíris se ha convertido en un símbolo de que todo saldrá bien. Son momentos difíciles, hemos cerrado todos nuestros centros de trabajo y en el almacén descansan un montón de cajas llenas de nuestras nuevas camisetas de colores. Estas. Las de la foto 🌈 . Segunda casualidad: los Lolos de @cityconf . Gracias a ellos conocimos al doctor Javier Cortés, investigador y oncólogo, en una mañana inolvidable en la que nos contó a qué iban a destinar el dinero que se había recaudado. 🔺Esta semana nos enteramos de que participa en un proyecto de investigación para la cura del Covid - 19: el estudio Copérnico avalado por @wearemedsir , que se encuentra en espera de luz verde por parte de la Agencia Española del Medicamento para lanzarlo en hospitales de toda España. . LET IT FLOW… y magia. No hacemos envíos pero es el momento de lanzarla. Vamos a donar el 33% de cada camiseta a la financiación de este estudio, que investigará el efecto de la inmunoterapia para tratar este nuevo virus. . Se espera que los resultados estén disponibles durante el mes de mayo de 2020 y aporten nuevas opciones de tratamiento para los pacientes infectados con coronavirus con peor pronóstico. . Porque en medio de todo este parón, necesitamos que el mundo siga girando. Porque podemos trabajar juntos para seguir buscando #motivosparabailar 🌈 Para que, cuando todo esto pase y volvamos a la normalidad, recibas tu caja rosa y recuerdes que todo ha salido bien 🌿♥️🍸 . CAMISETA YA A LA VENTA. Te la enviaremos cuando pase la cuarentena, pero remember que tienes ENVÍO GRATIS y que haciendo click en BIO puede salir el arcoíris 👉🏻 https://www.luciabe.com/camisetas/camiseta-arcoiris.html #letitflow