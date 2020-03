Pastora Soler: “Estamos ante una situación delicada, pero a la vez, más vivos que nunca”

Pastora Soler iniciará en mayo una gira con su disco ‘Sentir’, el 12o de su exitosa carrera. Un álbum compuesto por 11 temas que emociona desde la primera canción. En él colaboran artistas como Vanesa Martín, Lorena Gómez y David Santiesteban, entre otros. En una época convulsa y de cambios y tras haber sido madre de su segunda hija hace apenas dos meses, la sevillana prepara en casa su vuelta a los escenarios. Lo hará con la misma fuerza y vitalidad con la que nos tiene acostumbrados y con una mayor carga emocional por el dulce momento que atraviesa. Pastora ensaya en su hogar ante la atenta -y tierna- mirada de sus mayores fans: su marido y sus dos hijas.

Pastora, ¿qué te ha hecho sentir este disco?

Este disco me ha hecho sentir de una manera plena. Fue muy emocionante todo el proceso de creación y grabación estando embarazada, así como el posterior lanzamiento y promoción. Además, con una vida dentro todo este sentimiento se multiplica.

Es habitual que en tu discografía se hable de las emociones y los sentimientos de forma intensa. En este sentido, ¿qué lo hace especial?

En este álbum hay 11 nuevas historias apasionantes para que el público las haga suyas, con muchos mensajes de vida y superación.

En este proyecto has vuelto a contar con Vanesa Martín. ¿Qué supone su participación en tu carrera musical?

Vanesa Martín ha sido un gran referente desde que empezó, una autora imprescindible para mí, que soy intérprete y es vital contar con grandes compositoras como ella. Además, en mi vida personal es un pilar fundamental como amiga y compañera.

Cuando lanzaste el disco, en otoño, dijiste que habías elegido las canciones que más habían conectado contigo. ¿Cuáles han sido y por qué?

Todas tienen algo que quiero transmitir en este momento de mi vida. Todas y cada una dicen mucho de mí como cantante y como persona.

Vista la situación excepcional que vivimos, ¿qué te hace sentir ahora?

Pienso que estos duros momentos no harán más que fortalecernos, ser más sensibles y más humanos. Es increíble lo que está ocurriendo en el mundo, pero es emocionante ver la solidaridad y la unión de la gente.

El coronavirus nos ha obligado a cambiar nuestra rutina de trabajo. En tu caso, ¿cómo te las apañas?

En mi caso, que aún estaba de baja maternal, no ha sido muy distinto a como estaba llevando el trabajo últimamente. Estoy en proceso de creación y preparación de la nueva gira y todo eso lo hago igualmente desde casa, a excepción de cuando empiecen los ensayos con mis músicos que, según como esté la situación, lo podré hacer o no.

¿Cómo organizas tu día a día laboral?

Intento dedicar un par de horas al día a darle vueltas al repertorio, vestuario, escenografía...

Todos los días también me obligo a ejercitar el cuerpo y, sobre todo, la voz.

La música ha vuelto a demostrar que no existen fronteras y, a raíz de esta pandemia, han surgido festivales como #yomequedoencasa o Cuarentena Fest. ¿Qué te parecen este tipo de iniciativas?

¡Me encantan! De hecho participo en la segunda edición del festival. Desde que vi la iniciativa me pareció una idea genial y, cuando me propusieron participar, no me lo pensé dos veces. Ahora más que nunca, la música es un bálsamo para el alma.

¿Eres de las que cree que las crisis agudizan el ingenio?

¡Por supuesto! La creatividad brota con más facilidad en todos aquellos que sienten la necesidad de expresarse a través de las artes. ¡Estamos más sensibles!

¿Qué actitud mantienes? ¿Te lo tomas con calma?

Intento mantener mi equilibrio mental, sacar todo lo positivo de esta situación, organizar el día a día, que con una niña de 4 años y un bebé no es fácil, pero cada día nos vamos organizando mejor mi marido y yo, incluso saboreando los días en familia.

Hace apenas dos meses nació Vega, tu segunda hija. Imagino que la experiencia está siendo distintas por las circunstancias externas. ¿Cómo lo gestionas?

Al final ha cambiado mucho el planteamiento que tenía, porque, aunque la gira no la empiezo hasta mayo, tenía varios compromisos profesionales de televisión y promoción que me iban a obligar a hacer varios viajes y dejarla en casa. De hecho, no sabía cómo lo haría con la lactancia y demás, y ahora toda esta situación me ha hecho que pueda seguir dedicada a ella.

¿Cómo estás viviendo esta segunda maternidad?

Estoy disfrutándola mucho, porque es verdad que la experiencia te hace vivirla con más tranquilidad y madurez. Además, Vega es buenísima.

Como madre, ¿qué mensaje quieres dar a las futuras generaciones?

Como madre de dos mujeres, me preocupan mucho las nuevas generaciones. Por mi parte, les intentaré inculcar los valores que mis padres me han inculcado a mí, de educación, respeto, disciplina, trabajo y, sobre todo, que sean mujereslibres,independientesyempoderadas.

Cuéntame cómo es tu día a día en casa, desde que te levantas hasta que te acuestas.

Cuando no estoy trabajando, mi dia a día es estar en casa, ocupándome de mis hijas. Si no estoy fuera, siempre llevo a Estrella al colegio y la recojo, voy al gimnasio, algún día de la semana entreno con mi vocal coach y últimamente me estoy aficionando a cocinar, algo que nunca se me había dado bien.

¿Cómo crees que va a afectar esta situación al mundo de la música?

La cultura siempre se ha alimentado de la creatividad y del ingenio para sobrevivir...

Creo que estamos ante una situación muy delicada en nuestro sector, miles de conciertos están siendo cancelados y aplazados, y todo eso creo que tardará mucho tiempo en reestablecerse, pero, por otro lado, pienso que estarán más vivos que nunca.

Si visualizas tu vuelta a los escenarios, en mayo, ¿cómo la imaginas?

Ojalá los conciertos de mayo se puedan celebrar, porque eso significará que la situación que estamos viviendo ha evolucionado de manera positiva y todo se ha parado.

Los fans de Pastora Soler, ¿qué van a encontrar en tus conciertos?

Los conciertos son muy especiales. Aquellos que ya me conocen saben que son actuaciones intensas, con mucha carga emocional, colores y sonidos diferentes y, sobre todo, que la gente se lo pasa muy bien. Como siempre les digo: en dos horas reiremos, lloraremos, bailaremos, cantaremos y, sobre todo, ¡sentiremos!

Has colaborado con grandes artistas, como Alejandro Danz, Raphael y David Bustamante. ¿Con quién más te gustaría trabajar?

He tenido la suerte de trabajar con muchos artistas a los que admiro, pero mi sueño es cantar algún día con Céline Dion. Por soñar...

El año pasado recibiste la Medalla de Andalucía, tu tierra. ¿Es el reconocimiento que más ilusión te ha hecho?

A lo largo de mi carrera he recibido muchos reconocimientos importantes, los premios de la Música, nominación al Grammy Latino... pero es verdad que la Medalla de Andalucía es especial y ha sido el que más me ha emocionado.

¿Hay algún otro reconocimiento que te haría especial ilusión recibir?

En realidad, no soy mucho de darle importancia a los premios y reconocimientos, pero si hay alguno que siempre ves como lejano e inalcanzable, y quizás sean los premios más importantes dentro de la música, estos son los Grammy.

Como artista, ¿qué tipo de música te gusta escuchar?

Me gusta escuchar de todo. Siempre he bebido de muchos estilos diferentes y escucho mucha música variada. Actualmente, lo que más consumo es nuestro pop nacional y las grandes voces femeninas internacionales, Céline Dion, Beyoncé, Aretha Franklyn...

Pronto se cumplirán 8 años de tu paso por Eurovisión. ¿Cómo ha evolucionado el festival en casi una década?

Eurovisión se ha convertido en el evento musical más importante de Europa a todos los niveles. Es un escaparate musical de muchas culturas diferentes y, sobre todo, es lo más a nivel técnico y audiovisual.

En el ámbito profesional , ¿qué sueños te quedan por cumplir?

Aún quedan muchas metas por alcanzar y muchos proyectos que me ilusionan, pero lo más importante y me doy cuenta a medida que pasan los años, es poder seguir y mantenerme en la música.

Hazme un ejercicio de predicción. ¿Cómo te imaginas dentro de una década?

Espero seguir en los escenarios y, sobre todo, compaginar mi vida personal con la profesional de manera equilibrada, como en este momento.