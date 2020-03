El look de Mery Turiel para estar en casa y no perder estilo que vas a querer copiar YA

Una de las claves (básicas) para conseguir que esta cuarentena sea más llevadera, según los expertos, es evitar estar todo el día en pijama. El hecho de no salir no significa que no puedas enfundarte en otras piezas igual de gustosas y funcionales que tengas en el armario, con ellas seguirás estando cómoda pero sin perder el estilo. Así lo han demostrado estos últimos días nuestras influencers y celebrities favoritas: Paula Echevarría, Nuria Roca, Marta Riumbau, Maria F Rubíes, María Pombo...

¿La última en deleitarnos con un look de casa pero con glamour? Mery Turiel. La aclamada instagramer nos ha dejado una de sus elecciones más recientes para pasar un día de cuarentena, y chicas, tan solo podemos decir que ¡nos encanta!

Mery ha dejado de lado los conjuntos de punto o los chándals, tan repetidos estos días, y se ha decantado por un pantalón fluido con estampado animal en los tonos clásicos (negro y beige), que ha combinado con sencillo top de tirantes en negro y zapatillas de suela track en blanco. Un look casual para estar en casa que mantiene las últimas tendencias pero sin perder ese punto funcional, un aspecto que en este tiempo de aislamiento es vital.

Un perfecto estilismo para inspirarnos a seguir creando looks “caseros” de aquí en adelante. Gracias, Mery.