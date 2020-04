Qué comer hoy para adelgazar sin pasar hambre (ni renunciar a los platos de cuchara)

“Lo importante de una dieta es que aporte todos los nutrientes que la persona necesita, para eso es importante que la dieta sea variada y que los platos que vamos tomando durante el día nos vayan nutriendo adecuadamente”. Son las palabras del dietista- nutricionista Antonio Andújar, que pasa consulta en Las Rozas de Madrid. En esta situación de cuarentena por coronavirus (como hemos hecho ya en ocasiones anteriores con alguno de sus compañeros de profesión) le hemos preguntado qué podemos comer estando confinados para seguir cuidándonos sin renunciar al sabor. Esto es lo que nos ha contado.

Desayuno : tostada de pan integral con aguacate y tomate con un yogur desnatado con fresas.

“La tostada nos da energía”, nos cuenta el nutricionista. Nos explica que “la hormona de cortisol (del estrés) es muy alta por la mañana así que incorporar hidratos de carbono por la mañana es muy interesante”. “A eso le añadimos el aguacate porque tiene grasas saludables y más potasio que el plátano”, asegura. “Además ponemos tomate porque tiene mucho licopeno que es un antioxidante muy importante y en estos tiempos de confinamiento cuanto más se refuerce nuestro sistema inmune, mejor”, añade el experto. Nos dice que ha incluido también el yogur para que aporte esos probióticos que los yogures tienen y nos ayude también a regular el tránsito intestinal. ¿Por qué desnatado? “Porque el aguacate ya de por si tiene bastantes grasas así que para que sea un desayuno más equilibrado, he pensado que destentado mejor”, nos aclara. “Además el yogur es interesante por las proteínas que nos aporta como lácteo”, agrega. “A este yogur he pensado añadirle unas fresas porque están de temporada y tienen muchísima vitamina C”, finaliza insistiendo en la importancia de reforzar estos días nuestro sistema inmunitario.

Comida: lentejas estofadas con verduras y pollo (o cualquier carne magra), de postre fruta de temporada.

“A mi me gusta hacer cosas variadas”, comienza explicando Antonio Andújar preguntado por una comida recomendada. “Este plato aporta todos los beneficios de las legumbres, es decir, son altas en ácido fólico, hierro, magnesio, potasio, zinc o selenio", nos revela. “Las verduras enriquecen muchísimo el plato y no pasa nada por ponerle patata”, aclara ante el temor que muchos manifiestan por este tubérculo. “Al añadir la carne de pollo agregamos las proteínas para hacerlo aún más completo”, sostiene. Como postre recomienda una fruta de temporada: como la papaya o la piña, por ejemplo. “Estas nos proporcionan enzimas digestivas interesantes”, nos cuenta el nutricionista. Y para terminar nos dice que “aunque las lentejas parecen un plato indigesto y pesado pero si las hacemos sin grasas y comemos solo las que nos tocan, sin pasarnos, no lo son”.

Cena: parrillada de verduras variadas calabacín, setas, pimiento, cebolla, etc.) con salmón a la plancha.

Según Antonio Andújar “es muy importante que haya mucho color en los platos porque eso nos indica que hay mucha variedad de nutrientes”. “El salmón es un aporte extra de proteínas por la noche, que es cuando más tienen lugar las actividades regeneradoras del cuerpo”, nos cuenta. “Además el salmón es muy rico en Omega 3 y tiene propiedades antiinflamatorias, entre otras muchas cosas como reducir el colesterol, por ejemplo. Por eso es interesante comer salmón al final del día”, añade.

Antonio- Andújar asegura que todo lo que hagamos antes o durante las comidas también es importante porque la dieta se complementa de cenas, meriendas o incluso “recenas”, así que hay que tener cuidado. Además insiste en que es muy importante tener cuidado con las cantidades, que tienen que ser proporcionales a lo que necesite la persona. ¡Así que ya sabes! Come rico sin pasarte. Disfruta y, sobre todo, ¡muévete!