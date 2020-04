Desde que comenzara el confinamiento, una de las imágenes más repetidas en los supermercados es la de carros más llenos de comida que antes. Tanto es así que según un informe de la consultora Kantar, el gasto en la cesta de la compra creció hasta un 25% durante la primera semana. De esta manera los consumidores reducen las salidas al ‘súper’ para pasar más tiempo en casa. ¿Cómo organizar la nevera y no desperdiciar comida durante esta cuarentena? Los expertos de Too Good To Go y la influencer Paula Ordovás nos enseñan como hacerlo.

Sin embargo, al hacer compras más grandes de lo habitual el principal reto que se plantea ahora es conseguir que la comida comprada no se eche a perder. Evitar los desperdicios es cosa de todos y la nevera es la mejor aliada en esta tarea. Por ello, Too Good To Go, la app que lucha contra el desperdicio de alimentos, ha elaborado una lista de consejos sobre cómo usar y organizar el frigorífico para conservar y alargar la vida de los alimentos y no tener que tirar comida a la basura durante la cuarentena.

Tener un frigorífico bien ordenado, configurar una temperatura adecuada o llevar a cabo un buen mantenimiento del mismo son algunas de las claves para sacar el máximo partido a este electrodoméstico pero también es la manera de aprovechar mejor la comida. “El 84% de los alimentos que se desperdician en los hogares habitualmente corresponde a productos sin utilizar, es decir, que tal y como se compraron fueron a la basura. Ello se debe en gran parte a compras en exceso o mala gestión y conservación. Por eso, en la situación actual debemos ser más responsables y cuidadosos aún, comprando de manera consciente pero también utilizando todos los recursos y herramientas que tenemos en nuestros hogares, como la nevera y estos consejos que servirán para hacer una gestión más óptima y eficiente de la comida”, explica Helena Calvo, responsable de sensibilización sobre el desperdicio de alimentos en Too Good To Go.

1.TEMPERATURA: Se aconseja poner el frigorífico a una temperatura de 5ºC para garantizar la correcta conservación y frescura de los alimentos. Ponerlo unos grados por encima podría estropear la comida mucho antes.

2. CADA ESTANTE TIENE SU FUNCIÓN: En muchas ocasiones se coloca la comida allí donde hay un hueco libre sin tener en cuenta que la nevera está diseñada para que cada producto tenga su lugar y así prolongar su vida. La puerta es la parte menos fría de la nevera y aquí se colocan aquellos productos que no necesitan tanto frío como las bebidas, mermeladas, mantequillas, salsas o los huevos.

Las frutas y verduras irán en los cajones disponibles en la mayoría de neveras. Estos mantienen la humedad y evitan un excesivo frío que pueda echarlas a perder. El estante inferior es la zona más fría y se reserva para los productos más perecederos que necesitan un extra de frío como la carne y el pescado. Y en los estantes superiores van a ocupar su lugar aquellos productos que no necesitan estar a un frío excesivo como son los yogures, embutidos, platos cocinados, entre otros.

3. EL CONGELADOR: Es el mejor aliado para prolongar la vida de los alimentos. La temperatura ideal es de -18ºC y en él guardaremos carne o pescado que no vayamos a consumir de inmediato, los productos congelados comprados en el supermercado y los túpers con la comida que nos haya sobrado o hayamos preparado para días posteriores. En este caso, lo guardaremos en diferentes recipientes, en porciones individuales o raciones mayores según las necesidades, y aprovecharemos para ponerle una etiqueta con la fecha de congelación.

4. SIEMPRE DELANTE: Ya sea en el frigorífico o en el congelador siempre tenemos que colocar delante y bien a la vista todo aquello que esté a punto de vencer o que lleve más tiempo esperando para ser consumido. De esta manera, los alimentos más antiguos quedarán visibles para darles salida antes que los que acaban de entrar.

5. NO ABRIR EN EXCESO LA NEVERA: Abrir y cerrar constantemente la nevera somete a la comida a constantes cambios de temperatura y la podemos llegar a deteriorar.

6. MANTENIMIENTO: Es importante no sobrecargar demasiado la nevera para que así esta pueda funcionar con normalidad y los alimentos siempre estén a la temperatura adecuada. Además conviene limpiar e higienizar periódicamente el frigorífico ya que la suciedad puede puede dañar la comida y ocasionar problemas de salud.

La influencer Ordovás ha hecho este vídeo en su cuenta de Instagram de cómo ordena su frigorífico, congelador y despensa. También cuáles son sus alimentos base que le vemos a diario en todas la recetas que comparte durante esta cuarentena. “Os cuento cómo organizo mi nevera y despensa, que ingredientes no faltan nunca y mis básicos esenciales para crear platos WOW! Una advertencia: no pretendo decir que mi nevera sea perfecta. Pero vuestros deseos son ordenes y aquí tenéis el video que tanto me habéis pedido. Mi objetivo es que creéis esa nevera apetecible. La mayoría de nosotros tenemos cerebros perezosos, por lo que no es tentador esforzarse por abrir un recipiente opaco. Ayuda a eliminar el desorden visual. Organiza bien la nevera por grupos de alimentos, aprovecha bien el espacio y ten todo listo para que cocinar o picar tus ‘snacks’ sea más fácil y apetecible. Y recuerda, no podemos comer saludable si no tenemos los ingredientes, así que haz que las frutas y las verduras predominen en tus baldas y cajones y sitúa lo que vas a comer pronto o se estropee antes, en las baldas centrales. No almacenes en el fondo de cajones de manera que te olvides de las cosas. También debo mencionar que tengo mi despensa llena de legumbres, nueces, semillas, etc. ¡La nevera no es toda la historia!”