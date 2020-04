Los utensilios de cocina favoritos de los nutricionistas (y dónde conseguirlos a buen precio)

Ahora que con la cuarentena por coronavirus nos ha dado por iniciarnos en la cocina o bien sacar brillo a las habilidades culinarias que ya teníamos, nos surgen nuevas necesidades. Buscamos utensilios de cocina tan prácticos como bonitos y por eso hemos recurrido a los consejos de quienes más saben: los nutricionistas. Ellos nos han orientado para descubrir con qué artilugios podemos sacar partido a nuestras recetas y, sobre todo, no desperdiciar alimentos y conservar intactas sus propiedades cuando cocinamos. ¡Empezamos!

La dietista- nutricionista Ana Gloria Cantos Aguilar nos dice que le encanta cocinar en el horno. “A temperaturas no muy altas, eso sí, porque si no, se pierden muchos nutrientes”, apunta. “Para el horno suelo utilizar fuentes de vidrio de borosilicato que ya sabemos que no tienen problemas”, comenta. “Y los utensilios de cocina para preparar la comida suelen ser de silicona platino porque son flexibles y esto nos permite aprovechar bien todos los ingredientes y que no se nos quede nada en la fuente y, por qué no, pueden ser muy decorativos”, explica la nutricionista. La que te mostramos a continuación es de Carrefour y tiene un precio de 12 euros.

La dietista- nutricionista Bárbara Hernández nos ha confesado que su utensilio de cocina favorito es el colador grande para colar la verdura que hayamos cocido. Ella lo tiene de metal y le resulta también muy práctico para preparar ensaladas o pasta. El que te mostramos es de LIDL y tiene un precio de cuatro euros.

“Para mi un bowl de madera”, dice la dietista- nutricionista Belén Cuero. “Me hago todas las ensaladas y casi todos los platos ahí”, revela. “Me gusta porque me simboliza más la naturaleza, el planeta…”, apunta. Y es que, como para Belén, para la dietista- nutricionista María Gil, tener una “vajilla cuqui” es esencial para que nos apetezca hacer comidas deliciosas, nutritivas y llenas de color. El bol que te mostramos es de IKEA y tiene un precio de 10 euros.

La vajilla que vas a ver a continuación es de Skulm y tiene un precio de 144,14 euros por set de 26 piezas.

Para la dietista- nutricionista Elisa Blázquez un must have en la cocina son “las sartenes terracota que imitan a las antiguas sartenes de barro, no se pegan, son libres de PFOA y todo queda buenísimo en ellas”. Recordamos que el PFOA es una sustancia potencialmente carcinógena, que alcanza los alimentos al calentarlos a altas temperaturas y que está presente en el politetrafluoroetileno (PTFE) o “teflón”, que se usa mucho como antiadherente. Por eso y por lo increíblemente bonitas que son, las sartenes de Elisa Blázquez merecen mucho la pena. La batería que te mostramos es de Amercook y está disponible en la web La Tienda del Pingüino por 59,01 euros.

Otro de los favoritos de Elisa es la olla Crock Pot de cocción lenta. Esta convierte la cocina en una actividad sencilla. Además de dos ajustes de calor, dispone de un temporizador de cuenta atrás digital totalmente programable que ofrece a los usuarios un control total de la cocción, mientras que la función “Auto Keep Warm” (Mantener caliente automáticamente) garantiza que la comida se mantenga caliente y lista para comer cuando finalice el ciclo de cocción. Hay varios modelos y te mostramos el intermedio. La olla que te mostramos es de Mediamarkt y tiene un precio de 65,99 euros.

La dietista- nutricionista Fátima Japón, preguntada por cuál es su utensilio favorito, nos responde convencida: “el espilarizador sin duda, para los espaguetis de calabacín”. Es un instrumento muy útil y económico con el que se pueden hacer cantidad de recetas. El espirilizador que te mostramos es de Lékué y tiene un precio de 15,95 euros.

La dietista- nutricionista Victoria Lozada nos dice que su utensilio favorito es la lengua de gato. “Creo porque es demasiado útil y puedes sacar bien todo de lo que estas cocinando”. ¡No le falta razón! ¡Más utensilios de utilidad en la cocina por favor! La lengua de silicona que te mostramos es de Lékué y tiene un precio de 4,95 euros.

La dietista- nutricionista Laura Jorge se queda con “el robot de cocina de LIDL, que es una especie de Thermomix y el molde para hacer bizcochos". El robot de cocina de LIDL viene acompañado de una aplicación con recetas y un libro de cocina con cerca de 200 platos y postres. Es de SilverCrest y tiene 10.000W de función de cocción, 800W de función batidora, báscula de cocina integrada (hasta cinco kilos), 10 velocidades y botón turbo, pantalla LCD y accesorios aptos para el lavavajillas. Aquí puedes encontrar más información sobre este robot de cocina.

El dietista- nutricionista Antonio Andújar nos dice que su utensilio favorito es la olla exprés. “Permite una cocción de los alimentos muy sana en un corto espacio de tiempo, algo fundamental cuando hay que combinar trabajo - alimentación”, dice el experto. De cualquier forma, recordamos que para que se mantengan intactas las propiedades de los alimentos es recomendable una cocción lenta. Si no tenemos tiempo para llevarla a cabo, mejor la olla exprés antes que caer en manos de los ultraprocesados y dejar que los azúcares nos dominen. Hay muchas ollás exprés en el mercado y te recomendamos informarte para escoger la que más se adapta a tus necesidades.