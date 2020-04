¿Tienes terraza o jardín? Diez bañadores y bikinis que serán tendencia este verano y que vas a querer estrenar durante la cuarentena

No podemos evitarlo, incluso ante la alarmante situación que asola el país y las innumerables dudas sobre qué pasará cuando todo acabe, las ganas de verano van en aumento. No hay más que ver nuestro feed de Instagram donde cada día, de la mano de innumerables influencers y celebrities, se repiten imágenes de años anteriores donde el agua y el sol son los protagonistas. Se ha convertido en nuestro mejor remedio para evadirnos de todo esto. Tal es nuestro deseo por la época de playa que nos resulta imposible no “picar” entre las novedades de nuestras firmas de cabecera donde los shorts, los tops, los vestidos, las sandalias y como no, los trajes de baño despuntan.

Y si tu también eres de las que no puede dejar de estrenar bikini o bañador cada verano, aquí van diez propuestas de Zara, Mango, H&M y compañía a las que será imposible renunciar. Puede que no los podamos llevar a la playa, aunque siempre tenemos en la mente esa pequeña esperanza de que todo haya acabado para ese momento veraniego, pero siempre podremos optar por ellos para tomar el sol en nuestra pequeña terraza o jardín y sentirnos como en un auténtico chiringuito (¡Todo sea soñar!)

Bañador efecto arrugado de Zara (22,95 euros)

Bikini azul talle alto de H&M (Braguita 14,99 euros y top 14,99)

Bañador line en tono blanco de Ônne Swimwear (70 euros)

Bikini monocolor en amarillo de Oysho (braguita 12,99 y top 17,99 euros)

Bikini tie-dye de Serendipity (braguita 50 euros y top triángulo 50 euros)

Bañador fit lunares de Women’secret (35,99 euros)

Bikini estampado flores de Mango (Sujetador 15,99 euros y braguita lazo 12,79)

Bañador estampado rayas marineras de Etam (39,99 euros)

Bikini tiras extralargas de Bershka (Braguita 9,99 euros y top 12,99)

Bañador María Nude con detalle de volante de Alawa (75 euros)