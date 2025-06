Kate Middleton reaparece en el Trooping the Colour: vestido turquesa con mensaje significativo y a juego con su hija Charlotte

Kate Middleton reaparece en el Trooping the Colour junto con la familia real británica este sábado 15 de junio. Se trata de uno de los eventos militares más emblemáticos celebrados en Londres que conmemora el cumpleaños del monarca del Reino Unido, independientemente de la fecha real de nacimiento del rey, y realizado por los regimientos del Ejército británico y otros países de la Mancomunidad de Naciones. Una multitud de ciudadanos se han desplazado hasta el Palacio de Buckingham con el objetivo de ver a los integrantes de la monarquía, pero esta edición con más ilusión que nunca, puesto que la princesa de Gales vuelve con fuerza tras verle por última vez el 8 de mayo en un servicio de acción de gracias en la Abadía de Westminster.

En 2024 no dudó en asistir al Trooping the Colour siendo la primera aparición después de conocerse que estaba recibiendo quimioterapia. Durante este, optó por un estilismo impoluto a la par que discreto a través de un vestido blanco de Jenny Packham de cuello redondo con un lazo negro atado al cuello. Junto con ello, enfatizó la estética elegante con un recogido trenzado arreglado y un sombrero bicolor inclinado de Philip Treacy. Un estilismos sobrio con el que nos tiene habitualmente acostumbrados que refleja su sofisticación innata que indudablemente es toda una referencia para las mujeres de todas las edades. Si echamos la vista atrás, Kate Middleton hace recurso de estilismos monocromáticos durante los años de este acontecimiento y, sobre todo, en colores suaves o pasteles (como amarillo, celeste o rosa). Y, por supuesto, no puede faltar uno de los más repetidos: el blanco. Eso sí, menos en 2023, que sorprendió con un elegantísimo vestido verde esmeralda con botones joya de Andrew Gn y sombrero del mismo diseñador a tono. Una apuesta con la que acertó, así como favorecía a su rostro otorgando luz.

El look de Kate Middleton en el Trooping the Colour 2025

La estética sobria e impoluta de la royal británica trasciende a lo largo de todas las apariciones públicas. Esta vez, Kate Middleton ha vuelto a su esencia de looks de una sola tonalidad en el Trooping de Colour repitiendo turquesa, pero mucho más intenso y llamativo (y a juego con su hija Charlotte). ¿Será un mensaje que nos quiere transmitir la monarca? Este color en la moda transmite un significado de paz, tranquilidad y calma, por lo que podría ser una declaración de intenciones hacia la sociedad.

Kate Middleton en el Trooping the Colour. Gtres

Se trata de un vestido de mangas largas con solapas en blanco, una combinación armoniosa que no puede sentar mejor con la bienvenida del verano. Con ello, ha vuelto a llevar su icónico sombrero con motivos florales inclinado, pero en un petróleo.

Este sábado hemos visto el look de Kate Middleton en el Trooping the Colour junto con el príncipe Guillermo y sus tres hijos con un rostro emocionado, así como con una gran sonrisa.