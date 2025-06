Ana Boyer se ha adelantado a las rebajas de verano con este conjunto juvenil de H&M por 60 euros Ibiza

La temporada de verano comienza cuando los celebrities disfrutan de sus vacaciones en los rincones más de ensueño y relajantes. Y no cabe duda de que uno de los destinos más socorridos y repetidos es Ibiza, la isla de las Baleares que combina la faceta más social con la más chic o tranquila. Y esta vez, hemos vuelto a ver a Ana Boyer junto con Fernando Verdasco repetir una de sus escapadas románticas y habituales este fin de semana. Eso sí, la hija de Isabel Preysler no se ha olvidado de meter en su maleta de viaje el estilismo más relajado, arriesgado y juvenil que pensamos utilizar 24/7.

Ibiza respira una estética más mediterránea, effortless y bohemia, por lo que encontramos los estilismos más en tendencia en estos momentos. Siempre que los famosos se dirigen hacia la isla bonita, las editoras de moda centramos toda nuestra atención a todos sus estilismos con el objetivo de analizar y tener en cuenta en los siguientes de este verano. Hasta ahora, hemos visto a Ana Boyer desvincularse de su estilo más elegante para confiar en el más desenfadado demostrando que para bajar simplemente a la playa también se puede ir bonita y cautivadora. Porque su look cómodo, pero pijo, no ha dejado indiferente a nadie y sabemos que hasta también lo utilizaría Tamara Falcó.

El conjunto tropical de H&M favorito de Ana Boyer para este verano

Ana Boyer no se ha esperado a las rebajas de verano para hacerse con el conjunto fresquito, ligero y más cómodo que ahora mismo está disponible en H&M. Eso sí, por poco tiempo, puesto que ambas prendas (que se venden por separado) cuentan con escasas tallas. Por lo que, si tú también te has fijado en él en cuanto has visto a la celebridad, debes correr para no quedarte sin él.

Ana Boyer en Ibiza. Gtres

Una camisa holgada en crudo que llama la atención por un estampado tropical al estilo maximalista de mangas francesas. Una prenda que no puede faltar en tu fondo de armario tanto para los estilismos de street wear como más playeros o desenfadados. Junto con esta, no ha dudado en combinarla con unos shorts de cintura alta fruncida con el mismo estampado que combina con otros básicos, como camisetas blancas o tank tops. Y como a Ana Boyer le gusta tener todo bien conjuntado, ha elevado este look con un bikini en textura en pistacho con un aro metalizado en el centro, un toque minucioso, pero que está al orden del día con las tendencias de baño 2025.

Camisa estampada, de H&M (35 euros)

Camisa estampada. H&M

Shorts de estampado tropical, de H&M (25 euros)

Shorts de estampado tropical. H&M

Ahora que comienza la temporada de los viajes a Ibiza, necesitamos una fuente de inspiración para conformar una maleta cómoda, pero sin perder el estilo. Sin ninguna duda, Ana Boyer ha sabido cómo cumplir con nuestras expectativas, así como ha conseguido que nos hagamos con este conjunto de la firma sueca antes de comenzar las rebajas de verano 2025.