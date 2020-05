Estos son los looks de deporte que más estilizan para salir a correr en la desescalada

La desescalada ha comenzado y en esta fase cero podemos salir a pasear o a hacer deporte de forma individual cumpliendo las medidas de seguridad y restricciones horarias. Por eso, hemos hecho una selección de los mejores looks que nos podemos poner estos días. Dos outfits que estilizan y nos motivan para ponernos en forma y respirar aire fresco desde la responsabilidad. ¡Vamos con ellos!

El primer look con el que te sugerimos hacerte es un conjunto de training de la marca Believe Athletics. Una firma made in Spain hecha por y para mujeres activas que buscan disfrutar de un ratito al día para ellas mismas. Believe Athletics cuida al máximo la calidad de sus tejidos y persigue que cada uno de sus diseños pueda favorecer sobremanera la figura femenina. Estos shorts que te mostramos se llaman Glory Shorts y tienen un precio de 39 euros. Son unos pantalones ultra ligeros y transpirables con todo lo que necesitas para tus salidas. Disponen de dos bolsillos delanteros en el interior de la cintura, perfectos para llevar tus llaves o geles, y uno trasero con cremallera y capacidad para el móvil.

Los puedes combinar con la camiseta que te mostramos bajo estas líneas. Se trata de una prenda de corte holgado y silueta crop. Un básico que querrás tener en todos los colores. Tiene un precio de 34,90 euros.

Otro de nuestros looks favoritos es este de la marca Born Living Yoga, que ahora ha sacado una colección sport que es pura moda. Este short doble, con pantalón interior con tejido fino y elástico, se adapta a tu cuerpo y además es súper fresco. Lleva tejido exterior microperforado. Perfecto para tu practica de bikram o entrenamiento porque te sentirás cómoda y segura. Tienen un precio de 29.90 euros.

Puedes combinar estos pantalones con el top Peace de la misma firma. Siéntete cómoda y luce tu espalda en tu práctica de yoga, entrenado o estirando al final de tu entrenamiento. Este top tiene un tejido interior perforado para mayor transpiración y su precio es de 24,90 euros.

¿Lista para salir a pasear o a entrenar con los looks que más estilizan?