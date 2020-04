La práctica deportiva individual a partir del día 2 de mayo no tendrá ninguna “limitación” y es aplicable a todos los deportes “si se cumplen las normas”, ha indicado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. “Si no me equivoco, no hay limitación para ningún tipo de deporte practicado individualmente”, ha dicho Simón en conferencia de prensa.

Preguntado por la posibilidad de que los deportistas puedan, además de pasear o correr, usar una bicicleta o un monopatín, el doctor ha respondido: "O una tabla de surf, o de windsurf... Depende de lo que haga cada uno o de dónde viva, mientras sea de forma individual y se cumplan las normas".

Simón ha recordado que, aun practicado individualmente, el permiso para practicar deporte “puede implicar un agrupamiento de personas que no se puede permitir”.

Aunque se ha remitido a la conferencia de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para conocer las condiciones en las que se podrá hacer deporte, sí ha apuntado que se establecerá algún tipo de turnos para evitar el riesgo a los grupos más vulnerables. “Esto se consigue básicamente con una organización adecuada de los horarios”, dijo.