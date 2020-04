Estas zapatillas españolas son casi mágicas: regulan la temperatura y son comodísimas (y a tu madre le encantarán)

¡Cuenta atrás para el Día de la Madre! Y este año, más que nunca, nuestras madres necesitan sentirnos cerca aunque sea en la distancia. Ese cariño, ese amor y esos abrazos que no les podemos dar, pero si podemos hacérselos llegar en forma de regalo, de videollamada y de una promesa de un largo abrazo cuando las volvamos a ver. ¿Aún estás buscando el regalo perfecto para tu madre? Te presentamos esta marca de zapatillas casi mágicas, que a nosotras nos han enamorado, y es que regulan la temperatura y son súper cómodas, perfectas para esas madres que no paran en todo el día y que pasan muchas horas de pie y no quieren perder su estilo. Desde su creación en 2018 (cuando lanzaron la primera colección), las zapatillas Yuccs han cosechado un éxito tras otro convirtiéndose en una de las más vendidas de la temporada en materia de zapatillas. Son las zapatillas más cómodas del mundo según quienes las han probado y eso se debe a que están hechas de un tejido único de lana merina.

Yuccs nació bajo el sueño de su fundador, Pablo Mas, quién se propuso unir tres términos que hasta el momento permanecían alejados en moda: naturaleza, comodidad y diseño. En su afán por respetar al máximo el medioambiente, rescataron la lana merina, para unirla con la sostenibilidad y el compromiso local. Tras un año y medio de investigación y junto con el Instituto Tecnológico Textil AITEX, el equipo de Yuccs, logró su gran meta: desarrollar este tejido único en el planeta, innovador y 100% sostenible, el verdadero secreto de su éxito a día de hoy.

Las zapatillas más cómodas del mundo son producidas en Elche y diseñadas en Mallorca. ¿Las claves de su éxito? La lana merina aporta al calzado una sensación única de suavidad y comodidad, transpiran de forma natural y además tiene la capacidad de minimizar los malos olores y regular la temperatura, manteniendo los pies calientes en invierno y fríos en verano, por lo que ni siquiera hace falta utilizar calcetines. Además, son ultraligeras, con un peso exacto de 250 gramos, son flexibles y se ajustan a todos tus movimientos.

Este tipo de tejido necesita la mitad de energía que se utiliza para transformar los sintéticos tradicionales, por lo que Yuccs respeta el medio ambiente y la filosofía ‘slow fashion’ en la creación de sus zapatillas. ¿El objetivo? Minimizar el impacto medioambiental de la industria textil, por eso desde la marca se evita la sobreproducción y tratan de fabricar siempre en pequeñas cantidades para evitar el exceso de stock.

Otra de las claves del éxito de Yuccs es su proceso de producción 100% local con materiales naturales que pueden tardan hasta 4 meses en su producción. Desde la marca informan que detrás de cada par de zapatos, hay unas 150 personas y medio año de trabajo. Siendo el único zapato de Europa que reúne todas estas características.

Tal es el éxito que hace unas semanas y debido a la fuerte demanda, abrieron una nueva lista de espera de algunos colores y donde ya superan los 2.000 clientes.¡No te quedes sin las tuyas!

¿El regalo perfecto para tu madre?

Para celebrar el Día de la Madre, Yuccs ofrece 10 euros de descuento si se compra un par de zapatillas y 25 euros si se compran dos pares, además de disfrutar de un plazo de devolución gratuita extendido a 45 días y un envío también gratuito, que llegará en 48-72 horas a casa. ¡A tu madre le encantarán!