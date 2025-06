Las 5 tendencias clave que necesitas conocer para empezar este verano 2025

No estamos en un sábado cualquiera, sino en el sábado donde comienza oficialmente el verano 2025. Ya se escuchan las olas de mar de fondo, el chin chin entre amigas celebrando la desconexión o los consejos de las editoras de moda sobre cuáles son las tendencias más llevadas. Porque sí, en los próximos meses observaremos algunos ítems que estarán in en nuestro fondo de armario y otros totalmente out. Y como no queremos que te pierdas ninguna de estas incorporaciones, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido todo lo que tienes que escuchar antes de irte de compras.

El verano es una de las estaciones del año favoritas a la hora de sacar nuestra mejor versión en la faceta de la moda. Y no solamente porque con el bronceado nos sienta todo mejor, sino que tenemos un sinfín de posibilidades de jugar con nuestras prendas, accesorios y calzados para crear looks veraniegos de infarto. Vestidos lenceros, twin sets versátiles tanto para el street wear como para la playa, sandalias de efecto 'piernas infinitas' o joyería que eleva nuestra estética en cuestión de segundos. Está claro que seguiremos nuestra esencia, así como estilo, pero en las últimas semanas se han impuesto todas las tendencias clave que necesitas conocer para empezar este verano 2025. Son llamativas, se pueden sacar partido tanto en el día como en la noche y, sobre todo, respiran frescura y alegría en cualquier lugar.

1. Las lentejuelas por todo lo alto

Todo un clásico, pero esta vez no se deja en el guardarropas durante las horas de luz, sino que salen con resplandor. En los últimos desfiles de la Semana de la Moda se han puesto en la cúspide de las tendencias gracias a las innovaciones de Miu Miu, JW Anderson o Chanel en el campo del street wear. ¿Y cómo no hacer caso a las directrices más prestigiosas? Veremos las lentejuelas en tops, faldas o vestidos, entre otras alternativas, siendo las protagonistas de los outfits.

Influencer con top de lentejuelas. @marinamcerezo

2. Vuelta del 'oceancore'

Vuelve una de las tendencias más fuertes que también fue en la temporada de primavera-verano 2021: el oceancore. En concreto, toma de referencia el océano, así como los elementos marinos en el mundo de la moda. Sobre todo, durante los próximos meses nos haremos con los accesorios más vibrantes con este tipo de inspiración, como brazaletes, collares o pendientes. Sin embargo, también lo veremos plasmado en las prendas de ropa, perfecto para aquellas que veranean en la costa o isla.

Influencer con vestido de estilo marinero. @emilisindlev

3. El calzado más llevado: las 'jelly shoes'

Con un toque nostálgico, nos olvidaremos de las clásicas bailarinas para dar paso a las jelly shoes. Es decir, el calzado confeccionado de goma flexible y translúcida que deja ver nuestros pies. Atención, no solamente serán el esencial de cualquier escapada a la playa, sino que también lo veremos por las calles con mucho estilo tomando las riendas del terreno casual. Actualmente, encontramos una infinidad de modelos en marcas low cost de gran calibre como H&M, Zara o Stradivarius.

Influencer con bailarinas 'jelly'. @tessavmontfoort

4. Adiós minifaldas, hola faldas midi

Las faldas midi se convierten en la estrella de la corona de esta temporada, demostrando que su elegancia se extrapola a diferentes estilos. Ya sea satinada, de crochet, lentejuelas o lino, su funcionalidad nos ayuda a solucionar cualquier estilismo de verano. También las veremos tanto en colores lisos como en estampados clásicos, como los lunares o las flores.

Influencer con falda midi. @camilacisnerosg

5. El carácter más folklore con los lunares

Y hablando de prints, uno de los más socorridos está siendo el de lunares. Ya nos lo descubrió por el mes de febrero Carolina Herrera en la Semana de la Moda de Nueva York y ahora somos las editoras de moda quienes lo utilizamos en diferentes prendas o colores. Está claro que no guardaremos los lunares únicamente para las ferias andaluzas, sino que se han convertido en el día a día de todos.

Influencer con look de lunares. @caetanaba

No se nos ocurre mejor inicio de este 21 de junio que con una selección de las 5 tendencias clave que debes tener en el radar en verano. Todas son fáciles de sumarse, las encontramos en las marcas más asequibles y son la mar de modernas para ser diferentes ante la multitud.