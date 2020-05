¿Qué comemos hoy? Esta es la receta de Focaccia que está triunfando en Instagram

View this post on Instagram

Focaccia...😍 . El otro día decidí darle una sorpresa a mi hija haciéndole una comida propia de su restaurante preferido ...” la tagliatela”, así que un poco de pasta con salsa de queso y focaccia ... . A ti también te gusta este tipo de pan? Tienes harina de sobra? Has encontrado levadura?? Pues atent@s que la receta es para ti!!!! . ⚠️ Os dejó los stories de la receta en destacados, para que te sea más fácil hacerla‼️ . ❇️FOCACCIA CON OLIVAS, CEBOLLA Y ROMERO. . • Harina hasta que la masa no se pegue (unos 300-320 gr ). • 100 ml de aceite. • 160 ml de agua. • Levadura fresca 10 g. (Si no tienes puedes probar con la de panadería). • Sal. • Olivas manzanilla. • Cebolla. • Romero. . 🍵RECETA: . • Disuelve la levadura en un poco del agua. . • En un bol Mezcla la harina (deja un poco para el amasado) con el aceite , el agua con levadura ,el resto de agua y sal. . • Si ves que necesitas más harina, ponle lo que habías reservado y empieza a amasar durante mínimo 8 minutos. . • Pasado este tiempo y cuando veas que la masa es elástica, vuelve a ponerla en un bol y tápala. Déjala levar durante mínimo 1 hora. . • Pasado ese tiempo, sácala, ponle un poco de aceite y vuelve a amasar un poco. . • pon la masa en la bandeja en horno y chafa con los dedos como dejando huecos, añade las olivas , la cebolla y el romero. No la extiendas mucho porque si no te quedará rollo masa pizza. . • Mete al horno durante unos 35 minutos a 180 grados comprobando que no se queme. (Cada horno es un mundo, así que hay que adaptar los tiempos y temperatura.) . • Pasado ese tiempo saca la focaccia, pártela en rectángulos y disfrútala! . ✔️ Yo le pongo por encima un poco de aceite picante y queda 🤤🤤. . ✔️Si utilizáis alguna otra harina (como espelta, kamut...) saldrá también pero la masa será un poco más densa. . Espero que os guste!!!❤️ . #focaccia #pan #bread #olivas #cebolla #antipasti #entrante #realfood #comidareal #vegetariano #vegan #lunessincarne #valencia #foodie #foodlover #comidareal #instabread #reto1mesconcomidareal