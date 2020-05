Laura Escanes tiene el vestido perfecto de Stradivarius para salir a pasear (y hace tipazo)

View this post on Instagram

Normas para salir de casa: 1 adulto, no la familia entera. 1 hora. A no más de 1 km de casa. 1 vez al día. Y obviamente, respetando distancias, y sentido común. 🙏🏼 Yo también tengo ganas de ver a mi familia, de tomar un aperitivo en una terraza y charlar con amigos paseando. Pero ahora NO es el momento. Responsabilidad, por favor. Creo que los niños lo tienen más claro que muchos adultos 🙄