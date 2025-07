Carmen Machi inspira a las mujeres +60 con su look para cerrar la temporada de 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos

Carmen Machi ha sido la encargada de poner el broche de oro a la temporada de El Hormiguero, y lo ha hecho no solo con una entrevista reveladora, sino también con un look que refleja a la perfección su energía, elegancia y carisma a sus 62 años. La actriz, una de las más queridas del panorama nacional, ha demostrado que el estilo no tiene edad con un vestido midi que ha acaparado todas las miradas.

A sus 62 años, Carmen Machi demuestra que la madurez no solo es compatible con el estilo, sino que puede ser su mejor aliado. Y su paso por El Hormiguero ha sido, una vez más, prueba de ello. Además del estilismo, Carmen Machi ha emocionado en el programa al revelar los motivos personales que la llevaron a abandonar Aída, confesando que sufría una fuerte dermatitis que desapareció en cuanto dejó la serie. Su sinceridad ha conmovido a la audiencia y ha convertido la entrevista en uno de los momentos más virales del cierre de temporada.

El vestido perfecto de Carmen Machi

La intérprete de Aída eligió para la ocasión un vestido negro con estampado abstracto en tonos azul eléctrico, una combinación vibrante que potencia su presencia escénica y resalta su piel clara. El diseño, de corte cruzado con drapeado en la cintura, favorece la silueta y aporta movimiento, mientras que las mangas semitransparentes añaden un toque sofisticado y moderno. Como calzado, Machi apostó por unos salones negros clásicos, cómodos pero impecables.

El look en conjunto es un claro ejemplo de cómo la actriz sabe vestir con naturalidad y carácter, sin recurrir a excesos. Una fórmula sencilla pero efectiva que deja espacio para lo más importante: su personalidad arrolladora.