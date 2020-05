¿Planes para este viernes? Tienes una cita con Lucía Be y su subasta benéfica para luchar contra el coronavirus

View this post on Instagram

Ya os lo contamos: diseñamos y cosimos nuestra cazadora de flecos FANTASY como si nos fuera la vida en ello. Pero nos liamos a coser, y a patronar, y… no saben ustedes el caos con los flecos iridiscentes y el plastiqué y la purpurina. En fin. Que imposible la venta, lo hemos intentado todo pero nuestras señoras de numeritos así lo aconsejan (no nos matéis compañeras ). Le hemos dedicado tantas horas que el excel no cuadra. PEEEEERO, ya les dijimos que estábamos pensando una cosa muuuuy guay para seguir aportando nuestro granito de arena en todo esto. Así que… atentas!!!! ESTE VIERNES A LAS 17.00 SUBASTA. Ponte tus mejores galas, como si fueras a pujar por diamantes a Christie’s. La puja más alta se lleva la chaqueta y sus flecos y todo nuestro amor, y TODO EL DINERO RECAUDADO se irá directo al estudio Copérnico avalado por @wearemedsir que estudia la cura del Covid - 19. Aún les queda mucho por conseguir y necesitamos seguir apoyándoles!!!!!! 5 - 20 - 80 - 100 euros… LO QUE SEA. Participa en nuestro directo que tendremos champán (virtual) y seguro que nos sacamos alguna pieza histórica y exclusiva de la marca para seguir la subasta. ¡LES ESPERAMOS! . . . #eresRAINBOW #letitflow #alfinalsiempresaleelarcoíris #whatafantasy #lover2020 #RamontxuDametucapaquequierovolar #LaRamona #wonderloverloquer #amoreenprimavera #vengachao #motivosparabailar #lavidaesunaverbena #estilofelicidadamorycopas