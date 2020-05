Reinventar los looks de “La Casa de la Pradera” está de moda y así lo puedes hacer

Las camisas con cuello bebé son tendencia pero no es sencillo combinarlas si queremos darles un toque moderno y actual. Se llevan con manga abullonada y bordados. Abrochadas, por supuesto, hasta el último botón. Van a ser las protagonistas de nuestros looks esta temporada de primavera- verano 2020 y de eso no nos cabe la menor duda. De hecho, cuando hemos visto la que te mostramos a continuación entre los stories de la influencer Grace Villarreal nos hemos quedado prendadas. Y nunca mejor dicho. Estamos convencidas de que lo mismo te va a pasar a ti.

Esta camisa que te mostramos es de Polin et moi y tiene un precio de 32,17 euros en la web oficial de la marca. Está disponible en las tallas M y L y merece un huequito en nuestro armario este año. Combinada con una falda midi y unas manoletinas parecería sacada del vestuario de Unorthodox. Por cierto, si no has visto esta serie en Netflix, te la recomendamos encarecidamente. Debes ser de las pocas que no se la haya devorado en solo una tarde. Pero, a lo que íbamos: el secreto de llevar este tipo de camisas de cuello bebé con estilo radica en combinarlas con prendas actuales. Eso es justo lo que ha hecho Villarreal y el que te enseñamos bajo estas líneas ha sido el resultado de su creatividad.

Grace ha combinado su camisa vintage con unos vaqueros rectos en azul oscuro de Pull & Bear. De esta forma, en lugar de recargar su conjunto y hacerlo demasiado preppy le ha dado un toque urbanita que solo nos recuerda nuestras ganas infinitas de tomarnos una caña con amigas por El Rastro o Las Ramblas. En función del bajo de los vaqueros que escojas, completa tu look con unos u otros zapatos de moda. Con zapatillas blancas o sandalias quedaría de maravilla pero si quieres darle al conjunto un aire más femenino, te recomendamos decantarte por un pitillo tobillero y unas cuñas de esparto a lo Kate Middleton con finos lazos rematados en cuero marrón. Nos encantan, por ejemplo, las que te mostramos a continuación.

Son las clásicas Carina de Castañer. La duquesa de Cambridge las ha llevado en más de una ocasión. Son una alpargatas de cuña elaborada en lona de algodón. Llevan diseño con talonera en tejido trenzado, cierre con lazo al tobillo, punta cerrada y redonda con refuerzo. También suela de caucho vulcanizado color natural. Su altura es de siete centímetros, su cuña de seis y la plataforma de un centímetro. Tienen un precio de 95 euros en la web de la marca. No esperes más y hazlas tuyas.