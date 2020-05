Este es el motivo por el cual tu máscara de pestañas se seca antes de tiempo (y que posiblemente no sabías)

View this post on Instagram

Ante todo...¡Pestañas saludables! #RevitalashAvanced💙 . . . #Pestañas #pestañasbonitas #pestañaslargas #pestañaspreciosas #revitalash #serumdepestañas #serumdepestañasrevitalash #skincare #pestañasnegras #pestañashermosas #mascaradepestañas