¡Vuelve el estampado hawaiano! Y este es el bikini más bonito que vas a ver (palabra de Dulceida)

¡Una semana para que arranque el verano! ¿Aún no tienes bikini o bañador? Pues no te preocupes porque las influencers y celebrities patrias no dejan de enseñarnos cada día un modelito diferente para inspirarnos para todo el verano. Y la última en hacerlo ha sido Dulceida que nos ha avisado que no todo es estampado de margaritas o de flores pequeñas, ella apuesta por la vuelta del estampado hawaiano más extremo. ¡Perfecto para no pasar desapercibida! Y es que Aida ha aprovechado el domingo para enseñarnos su nuevo conjunto de bikini y camisa estampada de Asos.

Se trata de este bikini estampado con palmeras y flores hawaianas en color azul con un top con nudo grueso y unas braguitas altas con un nudito en la parte delantera, perfecto para las chicas con mucho pecho que les gusta marca curvas. Y además viene conjuntado con una camisa con el mismo estampado. ¿Quién se apunta a darse hoy un chapuzón?