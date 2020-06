Alba Díaz encuentra el bikini ideal para chicas con mucho pecho (y es ‘made in spain’)

Con estas temperaturas que estamos teniendo en España este fin de semana solo podemos pensar en playa o piscina, pero recuerda que aún estamos en fase de desescalada y que el coronavirus sigue siendo una amenaza real, así que un poco de consciencia. Y que este domingo no volvamos a ver imágenes como las de ayer sábado en las playas de Barcelona. Si tienes piscina quédate en casa o si no ves a casa de algún amigo que tenga y así podrás lucir bronceado perfecto y bikini como hizo ayer Alba Díaz. Y es que Alba nos ha descubierto el bikini ‘made in spain’ perfecto para las chicas con mucho pecho.

Se trata de un diseño de de la firma española Bo Star Swimwear que nace en 2013 de la mano de Gabriela Ortiz, quien soñaba con diseñar piezas de baño únicas y especiales, ricas en detalles, tejidos exclusivos y sobretodo con un patrón y confección impecable donde la figura natural de la mujer tuviera siempre todo el protagonismo. Cada colección se diseña de manera instintiva, sin pensar en las tendencias y el consumo rápido. Piezas de baño atemporales, con un sello único de calidad y estilo que hacen que perduren durante años sin pasar de moda y en perfecto estado.

En concreto es el modelo ‘Portofino’ en tejido de lurex elástico en un maravilloso color lila y detalles dorados en los volantes de la braguita y los tirantes. El modelo ‘Portofino’ tiene un top tipo sostén, con pinzas laterales para moldear el pecho y pensado para mujeres que necesitan mas cobertura y sujeción. La braguita, confeccionada sin costuras se adapta como una segunda piel al cuerpo de la mujer, no marca nada y estiliza la figura de manera natural. ¿Su precio? 95€.