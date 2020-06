Las sandalias de tacón con pataforma más ponibles de Gucci han llegado a Uterqüe

¿Buscas unas sandalias versátiles que puedan combinar con todos los vestidos de fiesta que vayas a llevar este verano 2020? ¡Estás de enhorabuena! Como te adelantábamos por medio del titular de este artículo, hemos encontrado en Uterqüe las sandalias de tacón de plataforma más bonitas de Gucci. Uno y otro modelo son prácticamente idénticos. La única diferencia entre ellos es... ¡el precio!

Las sandalias de Gucci ya no están disponibles en la web oficial de la firma italiana pero las puedes encontrar en algunas plataformas online multimarca. Las que nosotras hemos conseguido localizar tienen un precio de 145 dólares, esto es, unos 127 euros. Tienes que tener en cuenta que ya no se trata de un zapato de temporada. Por eso, en esta ocasión el precio de los zapatos originales de Gucci con respecto a la versión mid-cost de Uterqüe no es radicalmente diferente.

Las sandalias de Uterqüe, que, como ves por medio de la imagen que te mostramos sobre estas líneas, son prácticamente idénticas a las de Gucci, tienen un precio de 99 euros. Están disponibles en todas las tallas de la 35 a la 41 y están elaboradas en corte de piel caprina.

Unas y otras sandalias llevan acabado laminado y su diseño con plataforma presenta tiras finas con nudo decorativo en la pala y cierre con hebilla ajustable al tobillo con tiras finas decorativas. También tacón ancho forrado en piel. ¿Observas alguna notable diferencia? ¡Ahora elegir te toca a ti! Pero te quedes con la que te quedes, vas a poder combinar estas sandalias con cualquiera de tus vestidos de invitada esta temporada.