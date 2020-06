Estas son las sandalias planas de margaritas más bonitas de Zara (y no van a llegar a las rebajas)

No hay dudas, estas sandalias planas de Zara son lo más bonito que vas a ver en todo el verano y no van a llegar a verano. Son las sandalias planas de tiras atadas de tul con margaritas de Zara que no van a llegar a rebajas. Azules, con margaritas y las puedes llevar con cualquier tipo de look. Desde vaqueros, shorts, faldas o vestidos. Son unas preciosas sandalias planas de tiras atadas de tul. ¿Cómo nos lo imaginamos? Con un vestido vestido blanco, midi o corto, las sandalias y encima tu bronceado lucirá mucho más espectacular.

Son estas sandalias planas de color azul con tejido de margaritas entrelazado en el corte y laminado dorado en la suela. ¿El precio? 29,95€. Y ya están agotados en 38, 39, 35 y 42.

¿Lo mejor? Que tienen el bolso igual. ¡Morimos de amor!