Adiós tacones: 10 zapatillas repletas de estilo para arrasar con tus looks también en los meses de frío

Ir a la última y hacerlo sin que nuestros pies sufran es sencillo. ¿Cómo? Optando por el calzado que desde hace varias temporadas se impone con fuerzas a otras alternativas: las zapatillas. Hoy en día no necesitamos sumar tacones de vértigo a nuestros estilismos para sentirnos bellas y estilosas, es cuestión de dar con las combinaciones acertadas, de jugar con las prendas y complementos más idóneos.

Lo que hace décadas parecía imposible ahora está a la orden del día: elegir las zapatillas más allá de los looks deportivos. Hace tiempo que este tipo de calzado se ha apoderado del street style y pocas son las celebrities o prescriptoras de estilo que no han optado por ellas en más de una ocasión. Y no hablamos únicamente de aquellos estilismos del día a día combinadas con pitillos u otras opciones discretas y desenfadadas, nos referimos también a aquellos looks protagonizados por vestidos, trajes de chaqueta o faldas donde las zapatillas también han logrado convertirse en una apuesta segura.

Son capaces de aportar estilo y originalidad a cualquier básico, todo ello sin perder ni un ápice de comodidad y estilo. Lucir perfecta un día completo, con reuniones y grandes caminatas de por medio, es sencillo gracias a las zapatillas. Tal es su impacto en la sociedad que no hay firma que no incluya varios modelos en sus colecciones, sobre todo en aquellas enfocadas a los próximos meses, la época perfecta para elegir este calzado.

Hemos seleccionado diez zapatillas ideales para transformar tus looks, tanto de oficina como de ocasiones más especiales, en cuestión de segundos. ¿Cuál eliges?

Deportiva chunky blanca de Bimba y Lola (135 euros)

Deportiva piel acolchada de Uterqüe (99 euros)

Deportivo combinado rejilla de Zara (39,95 euros)

Zapatillas blanco y azul K70 de Sanjo (39,75 euros)

Zapatillas Cartagena de Ecoalf (89,90 euros)

Sneakers calle piel sintética de Desigual (69,95 euros)

Deportivo total white de Pull & Bear (19,99 euros)

Zapatillas Prague de The Hoff Brand (89 euros)

Deportiva piel sostenible de Mango (39,99 euros)

Zapatillas Samara P11A de Calzamou (29,99 euros)