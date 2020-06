Estas son las zapatillas ‘made in spain’ que te harán volver a tu infancia este verano

¿Esperando que llegue el verano? Puede que el 2020 no sea como esperábamos, pero eso tampoco quiere decir que este verano tenga que ser peor, por eso mientras vamos pasando de fase en esta desescalada en España, seguimos soñando con un verano 'made in spain’ diferente pero seguro que un verano en el que valoramos mucho más cada pequeño detalle. Y dentro de esta nueva normalidad, no puede faltar todo apoyo a la marca España en estos momentos.

De los 80 hasta hoy. De La Rioja hasta Barcelona. Del color al multicolor. Los veranos de Victoria y Desigual siempre se han cruzado Y sin duda no hay verano de todos los nacidos en los 80 y 90 que no vayan unidos a nuestras zapatillas Vitoria. Por eso estas dos marcas ‘made in spain’ han decidido unirse este verano para hacernos pisar fuerte de la manera más española. Y lo han hecho través de tres modelos de edición limitada y fabricados en España, rendimos tributo a todos esos veranos que nos hicieron únicos y al verano 2020 que será muy ‘made in Spain’.

‘Verano Balearic’, ‘Verano in BCN’ o ‘Verano in the village’. ¿Con cuál te quedas?

Zapatillas ‘Verano in the village’ (49,95 €)