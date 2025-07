Los capazos más estilosos del verano te sirven igual para la playa que para ir a comer por la ciudad

Si hay un accesorio, mejor dicho, un tipo de bolso que consigue elevar cualquier estilismo veraniego estés de vacaciones en la playa o sobreviviendo al calor de una ciudad, ese sería sin lugar a dudas, el capazo. Así es, en línea con el auge de las tendencias rústicas y naturales en los meses de más calor, los capazos llevan varios años posicionándose como el compañero más fashion de las expertas en estilo. Y este año no iba a ser diferente, ya sea en forma de cesta de rafia o más artesanales, quedan bien con todo tu armario de verano, desde vestidos de crochet para ser la más cool del chiringuito a vestidos bohemios para pisar el asfalto urbanita con mucha clase.

Los estamos viendo en todas sus versiones, los diseños mini son ideales para llevar los imprescindibles en una tarde/noche de verano para tomarte un cocktail en un rooftop con amigas, los de tamaño medio te darán ese aire vacacional de recados por la ciudad y los de tamaño maxi son ideales para un día de playa que acabe fuera de la arena en tu beach club de confianza. Así que si este verano buscas ese compañero que haga que tus estilismos pasen a un nuevo nivel de sofisticación la solución perfecta es un capazo. Lee con atención, aunque a primera vista sientas que pueden ser 0 funcionales, nada más lejos de la realidad, su estética rústica y bohemia son la clave para pasar de look a lookazo con su mera presencia.

Capazos que elevan desde tus looks de playa hasta los más urbanos en verano

Solo hace falta echar un vistazo a los perfiles nuestras prescriptoras de estilo favoritas de Instagram para darnos que todas y cada una de ellas tienen entre su colección de bolsos uno o más capazos, la mayoría de ellos de diseñador, cierto, pero nosotras hemos seleccionado 8 modelos para diferentes gustos y presupuestos, ahora solo te queda a ti elegir tu favorito y no quitártelo hasta la reentre de septiembre.

Capazo pequeño fibra natural, de Mango (rebajado a 25,99 euros)

Capazo pequeño fibra natural. Mango

Con su silueta clásica y el contraste en negro, este capazo demuestra que menos es más incluso en la arena.

Capazo Justine rafia natural, de Sézane (220 euros)

Capazo Justine rafia natural. Sézane

El capazo con el que las parisinas recorren la Provenza en verano: elegante, artesanal y con asas largas que lo hacen más versátil.

Capazo Musa, de Boüret (125 euros)

Capazo Musa. Boüret

Una joya artesanal que mezcla tradición gallega y detalles boho con conchas y borlas para brillar en cualquier plan de verano.

Cartera Frutas del lago, de Casa Frijol (175 euros)

Cartera Frutas del lago. Casa Frijol

Si tu armario de verano necesitaba un toque de color y artesanía vibrante, esta pieza bordada es la solución más chic de esta guía, te lo querrás poner hasta con vaqueros y tank top.

Bolso shopper de rafia, de Parfois (32,99 euros)

Bolso shopper de rafia. Parfois

La opción más urbana y práctica para las que necesitan espacio sin renunciar al estilo ideal para el día a día veraniego en ciudad.

Playa basket, de Mercules (145 euros)

Playa basket. Mercules

El diseño más mediterráneo (y más rojo) que puedes llevar al chiringuito y terminar en una cena frente al mar con vestido de lino.

Capazo Oh là là chocolate, de Paris/64 (229 euros)

Capazo Oh là là chocolate. Paris/64

Inspiración francesa y savoir-faire español unidos en un capazo que eleva cualquier vestido ibicenco con su toque sofisticado de cuero.

Capazo multicolor maxi, de The Lunch Bag (155 euros)

Capazo multicolor maxi. The lunch bag

Una explosión de color y trenzado gráfico que funciona como un auténtico chute de alegría para tus looks más minimalistas.

Si has llegado hasta aquí, probablemente te ha quedado claro que el capazo no es solo un bolso de verano, es el aliado de estilo que necesitas para elevar tu estilo esta temporada. Lo eligen las que más saben de moda porque encaja con absolutamente todo: vestidos vaporosos, camisas blancas oversize, jeans relajados o hasta looks más sofisticados. Así que si todavía no has encontrado el tuyo, estás a tiempo de hacerte con uno de estos diseños que combinan funcionalidad y estética en su punto justo. Y créenos, no te lo vas a quitar en todo el verano.