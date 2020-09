Así han llevado las famosas la mascarilla este verano

No cabe duda. La mascarilla se ha convertido en el complemento de moda de la temporada. Es una tendencia que se veía venir. Al fin y al cabo, hay que sacar siempre el lado positivo a las cosas, ¿no es así? Si una de las medidas sanitarias que los gobiernos mundiales imponen para frenar los contagios por coronavirus es el uso de mascarillas, por lo menos, ¡llevémoslas con estilo! ¿No? Ese es precisamente el parecer de celebridades nacionales e internacionales. A continuación te mostramos varias imágenes en las que vemos cómo han llevado las famosas la mascarilla este verano.

Kate Middleton

Kate Middleton ha decidido apostar por las mascarillas estampadas. La floral que lleva en la imagen que te mostramos sobre estas líneas es ideal y no choca con su estilismo. Como sabes, la duquesa de Cambridge cuida siempre hasta el último detalle.

Karlie Kloss

La modelo Karlie Kloss se inclina siempre por elegantes looks en tonos neutros. No es muy fan de los estampados y suele decantarse con frecuencia por el color negro. De ahí que la mascarilla que este verano ha escogido sea precisamente de ese tono.

Doña Letizia

Doña Letizia no se arriesga. A no ser que nuestras mascarillas estampadas más glamurosas lleven doble capa y nos permitan introducir una mascarilla quirúrgica en su interior, lo mejor es apostar solamente por estas últimas en términos de salud. Es lo que ha hecho nuestra monarca para predicar con el ejemplo.

Jessica Alba

Jessica Alba no tiene inconveniente alguno en combinar estampados. Así lo ha hecho al llevar una mascarilla floral en tie dye y una camisa de rayas. Eso sí, los tonos de la prenda y el complemento son los mismos así que el mix no nos choca tanto, no rompe del todo la armonía. ¿Qué opinas?

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio sabe que el blanco nunca falla. Por eso ha apostado por una mascarilla en este color, que combina con todos nuestros estilismos y que es especialmente acertada en verano.

Paula Echevarría

Paula Echevarría también ha apostado por el blanco pero en este caso llevaba una mascarilla quirúrgica. Intuimos que apuesta por ella cuando no tiene ropa que combine con esas mascarillas de las que dispone en casa porque a lo largo del verano la hemos visto lucir diseños muy distintos. Desde los neutros a los estampados pasando por los más protocolarios.

Nieves Álvarez

Nieves Álvarez no se arriesga y en el aeropuerto se protege con la mascarilla quirúrgica más habitual. Esa azul que ya pasa, incluso, desapercibida.

Cindy Crawford

Cindy Crawford, como Karlie Kloss, se queda con el color negro. ¿Hay opción más elegante?

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker ha sido criticada en más de una ocasión por los medios de comunicación por llevar bandanas y pañuelos en lugar de mascarillas. ¡No, Jess! ¡Eso no te protege del virus ni impide que puedas contagiárselo a los demás! Sin embargo, a raíz de esto, la gran SJP se ha hecho con las mascarillas más chic del momento.