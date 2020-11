Sebastián Yatra: “Mi chica ideal debe ser buena persona”

Sebastián Yatra (Medellín, 1994) forma parte de ese olimpo inalcanzable de superestrellas internacionales de la música, que triunfa allí donde va, gracias a sus éxitos de pop latino que alcanzan el top, marcando el ritmo y levantando el ánimo, en una época donde bailar, reír y disfrutar sin preocupaciones parece ser una ilusión de antaño. De visita por nuestro país, el cantautor colombiano promociona su último triunfo, ‘Chica ideal’, como pretexto para hablar del amor, el éxito y las perspectivas de futuro -las giras previstas en España y en Estados Unidos, junto a Enrique Iglesias y Ricky Martin-. Para Yatra, el 2021 resulta ser muy prometedor.

Sebastián, has lanzado tus últimos éxitos en plena pandemia. El último, ‘Chica ideal’. ¿Cómo has sobrellevado la situación?

Creo que el mundo entero está en un limbo entre cuarentena y normalidad, pero como en todo, las personas nos acostumbramos a la situación. En mi caso, he aprovechado este momento para replantearme algunos aspectos de mi carrera, y creo que todo el mundo está haciendo lo mismo con sus propios sueños.

Ese último éxito demuestra que las personas ansían bailar y divertirse, aunque la fiesta ahora sea más imaginaria que real. ¿Qué opinas?

Creo que vivimos una situación difícil, porque este tipo de canciones que normalmente estarían muy pegadas en discotecas, ahora no se escuchan tanto por ese motivo. Así que se trata de encontrar momentos en que el público quiera escuchar tu música y ajustarte a ellos.

Por cierto, ¿cómo te diviertes?

Me gusta hacer ejercicio, socializar con mis amigos, tocar la guitarra y, si hay partido, estoy firme para jugar a fútbol.

Una macrofiesta con gente guapa alrededor de una piscina. Ese es el escenario que retratas en ‘La chica ideal’. ¿Tuvisteis muchas trabas en la producción del videoclip?

Fue un trabajo duro por parte de todo el equipo y producción del vídeo. Sabíamos que lo teníamos que hacer bien, se establecieron todos los protocolos de seguridad y, por fortuna, no tuvimos que lamentar ningún inconveniente.

La mayoría de extras que aparecen son amigos tuyos. ¿Decidiste montar tu propia fiesta?

Algo así. Cómo yo me crie en Miami, logramos recrear lo que sería mi fiesta ideal con mis mejores amigos de toda la vida. Unos salieron en el vídeo, otros decidieron más bien tener un rol detrás de las cámaras, ayudando en producción y logística. El hecho de tenerlos ahí fue muy motivador e hizo que el día se pasara muy rápido. Fue realmente como transportarnos al 2021 habiendo dejado atrás las dificultades de este 2020.

¿Le quieres dar ya carpetazo al 2020?

Sí. Ha sido un año muy difícil para todos, incluyendo a mis colegas y amigos de la industria. Ya queremos nuevos aires. Por eso nosotros en este vídeo quisimos irnos a mi fiesta de cumpleaños del 2021, para celebrarla en grande, compartiendo con la gente a la que quiero.

¿Cómo te sientes con la acogida de este sencillo a nivel mundial? También el reto #ChicaIdealChallenge ha dado mucho de qué hablar…

¡Estoy superemocionado! En este momento, ‘La chica ideal’ ya se encuentra entre las 50 más importantes del mundo por consumo del público. Las redes también me han apoyado con el challenge, donde han participado personas de absolutamente todas las edades y de diversos países que no esperaba ver. Es un lindo momento el que estoy viviendo.

¿Y cómo es tu ‘chica ideal’?

Debe ser buena persona, que tenga valores y que le dé alegría compartir tiempo.

¿Eres enamoradizo?

Aprendí a escuchar canciones de amor al lado de mi familia desde muy chico. Tengo alegría, rumba y amor en mi personalidad y en mi música.

El amor también inspira a la nueva generación…

Así es. El amor y el desamor. De alguna forma, estos dos momentos por los que la mayoría hemos pasado, pueden ser aprovechados para crear una obra atiborrada de sentimiento.

Uno siempre quiere más, pero para eso tengo que seguir trabajando duro Sebastián Yatra

¿Te identificas con tus letras?

Definitivamente, soy romántico por naturaleza. En ocasiones me gustaría ser un poco más pragmático para mantener un balance. En el amor no todas las decisiones son racionales. Eso, a veces, complica las cosas.

Amor en tiempos de coronavirus. ¿Qué importancia le das a las aplicaciones o a las redes sociales para buscar pareja?

Hoy en día hay muchas maneras de conocer gente nueva. Por ejemplo, Instagram, House Party, etc. Claro que todo esto ha convertido la relaciones en algo muy intenso. No sé si realmente eso sea sano.

Con casi 25 millones de seguidores en Instagram, ¿cómo gestionas tu cuenta?

Intento manejarlas yo, porque soy muy celoso con mis redes sociales. Me gusta que sean genuinas, son mi canal de comunicación con mis fans. Me gustaría tener mucho más tiempo para poder leer todos los comentarios y responder a tanta gente maravillosa que me escribe. Quisiera que el día tuviera más horas para poder hacer todo lo que quiero.

Volviendo a tu carrera: hay más de 14.000 millones de reproducciones de tus sencillos. ¿No te abruman las cifras?

Me alegran, por supuesto, pero creo que se puede ir por más. Uno siempre quiere más, pero para eso tengo que seguir trabajando duro.

¿Se te pasó por la cabeza que llegarías a alcanzar este éxito?

Jamás en la vida y ha sido un proceso gradual muy bonito. Cada vídeo superaba al anterior, y eso me motivaba, pero me mantenía con los pies en el suelo, sabiendo que debía esforzarme aún más.

¿Te has arrepentido de alguna canción que hayas escrito? Si es así, ¿por qué?

Hasta el momento no me ha sucedido. Desde luego hay unas que me gustan más que otras. En ocasiones, cuando escucho algunas que hice en un principio de mi carrera siento que le faltaba mucho, pero soy consciente de que es parte del proceso. Por eso no me arrepiento de haberlas hecho.

Por cierto, ¿cómo empezó tu carrera?

Más o menos a los 14 años se nos ocurrió, a mi mamá y a mí, que yo podría tener algún futuro en este mundo. Todo empezó con una obra de teatro en el colegio.

De hecho, Yatra es tu apellido artístico. ¿Qué historia hay detrás de él?

Yatra significa ‘camino sagrado a lo divino’. Es un viaje sagrado en la India. Mi madre y yo somos personas muy espirituales y, por ende, necesitábamos un nombre que significara algo, no solo que sonara bien. Por fortuna, creo que encontramos ambos en el nombre Yatra.

¿Cuál es el papel que ha desarrollado tu madre en la construcción de tu carrera musical?

Mi madre ha sido ese espíritu que me ha acompañado en todos mis sueños desde pequeño. En esta carrera, ella sueña con las estrellas, y es una motivación poder cumplir esos sueños.

¿Qué músicos han marcado tu infancia? De hecho, Colombia es cuna de grandes artistas internacionales.

Me gusta mucho Enrique Iglesias y Ricky Martin. También soy muy fan de Michael Bublé. Y, por supuesto, de mis compatriotas, hay muchísimos para escoger. Me quedaría corto, pero me gustan Shakira, Carlos Vives y Juanes, con el que tengo actualmente dos nominaciones al Grammy Latin con ‘Bonita’, una canción que hicimos juntos.

Precisamente en 2021 hay planificada una gira en Estados Unidos con dos de tus grandes admirados, Enrique Iglesias y Ricky Martin. ¿Qué expectativas tienes?

¡Muchas! Es un gran cartel y tengo ganas de poder estar en un escenario y tener público en directo a quien cantarle. Además, de Enrique Iglesias y Ricky Martin admiro su humildad y su sencillez. Son grandes artistas, pero, por encima de todo, son grandes personas.

Los artistas de mi generación no podemos descansar, todo pasa muy rápido y debemos pensar cómo mantenerse pegado Sebastián Yatra

¿Cómo sobrevive un artista de la Generación Z a la toda poderosa industria que es una máquina de producir hits, bombazos musicales y llevar caras nuevas al escenario?

No se puede descansar. La vida pasa muy rápido hoy en día. Ahora una canción dura en el top 10 muy poquito tiempo, así que se debe estar pensando en cómo mantenerse pegado.

¿Te preocupa el hecho de que haya siempre alguien más joven y hambriento bajando la escalera detrás de ti?

Tiene mucho sentido, pero no creo que uno se deba estar preocupando por lo que hacen los otros. Además, en este mundo hay cabida para muchos artistas. Solo hay que mantener un foco claro y echar para adelante con muchísimo esfuerzo.

Por cierto, en España accediste a nuevos públicos gracias a tu experiencia en ‘La Voz’. ¿Tienes sobre la mesa algún otro proyecto televisivo?

Formar parte del equipo de ‘La Voz’ ha sido una experiencia increíble, he disfrutado de todo y he hecho muchos amigos. Tengo varios proyectos en conversaciones, por ahora no te puedo adelantar nada.

Imagínate que es 31 de diciembre, las 12 campanadas. ¿Con qué frase te despedirías del 2020 y cómo recibirías el 2021?

Gracias Dios, por todas las enseñanzas que me ha dejado este 2020, a pesar de todas sus dificultades. Creo que voy a estar feliz de dejar atrás este año, ha habido demasiado sufrimiento para el planeta entero

Fotografía: Sergio Valenzuela

Estilismo: Gerard Angulo

Maquillaje: Hugo Quiñones