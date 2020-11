Nuria Roca está a punto de agotar este mono de Zara (perfecto para Navidad) que queda genial tengas 30 o 50 años

Nuria Roca se ha convertido en una de las it girls del momento, y sus estilismos inspiran a miles de mujeres que aman su manera de vestir. Que nos encanta el estilo de Nuria Roca. Seguro que es algo que sabes si nos sigues desde hace un tiempo, y es que el estilo colorido y favorecedor no pasa desapercibido a nadie, ni a nosotras ni a los miles de seguidores con los que comparte a diario su estilo a través de su cuenta de Instagram. Desde diseños ‘made in spain’ de marcas que no conocíamos hasta el momento a marcas low cost como en este caso. Y es que Nuria Roca ha revolucionado la web de Zara al lucir este mono largo de edición limitada perfecto para Navidad.

Se trata de este mono largo de lana de edición limitada de Zara perfecto para llevar con un jersey de cuello alto debajo como ha hecho Nuria Roca, y aún más si es brillante con ese toque tan festivo para Navidad. Un mono confeccionado con tejido en mezcla de lana, con cuello solapa y escote pico con manga sisa. Además cuenta con bolsillos laterales, con solapa en espalda y cinturón con hebilla metálica. Detalle de pinzas con tejido combinado a tono en espalda y bajo acabado abullonado con pinzas y puño ajustable con botones.

Mono largo edición limitada.

¿Su precio? 79,95€ y está a puntito de agotarse en web.