5 ideas de cortes de pelo corto ideales para mujeres a partir de los 50

Para muchas el cabello es un medio de expresión personal muy importante. De hecho, muchas modas o tendencias surgen de movimientos que buscan expresar algo en concreto. No obstante, con el paso de los años ya tenemos más claro que nos gusta y a veces nos centramos en un único estilo.

Sin embargo, un cambio puede hacernos descubrir que hay estilos que nos gustan más de lo que pensábamos. Los años no son una excusa para dejar de renovarnos o estar atentas a las tendencias. Por eso, queremos traeros los 5 cortes de pelo más favorecedores para las mujeres a partir de los 50. ¿Os animáis a descubrir vuestro próximo peinado?

Pixie con textura: sofisticación y frescura

Pixie cut @bloom_haircompany Instagram

El corte pixie es un clásico que nunca pasa de moda. De hecho, ya os hablamos de él cuando os comentamos las tendencias de cortes de pelo para este 2025. Su versión con textura es ideal para quienes buscan un estilo dinámico y juvenil. Este corte se caracteriza por capas suaves que aportan volumen y movimiento, evitando que el cabello se vea plano.

Tipo de corte: Pixie ¿Para quién es este corte? Sobre todo a mujeres con cabello fino ¿Cómo llevarlo? Puedes usarlo con flequillo lateral para tener un aire más moderno o despeinado si te gusta lucir un estilo más desenfadado.

Bob clásico: elegancia atemporal

Bob clásico @parisa_haircut Instagram

El bob clásico es uno de los cortes más versátiles y favorecedores. Su longitud suele situarse entre la mandíbula y los hombros, lo que permite enmarcar el rostro y suavizar las facciones.

Tipo de corte: Bob clásico ¿Para quién es este corte? En general favorece a casi todo el mundo que busque un corte sofisticado fácil de peinar. ¿Cómo llevarlo? Si quieres un loo más pulido apueta por el bob recto. Si quieres generar movimiento apuesta por capas suaves.

Carré Cut: el bob francés que nunca pasa de moda

Carrè cut @brunaduva Instagram

El Carré Cut es una versión refinada del bob corto, se caracteriza por su longitud a la altura del mentón. Cuenta con líneas rectas que aportan estructura y elegancia al corte. Es perfecto para quienes buscan un estilo atemporal y versátil, ya que puede adaptarse con facilidad a diferentes cabellos y texturas.

Además, el Carré Cut es conocido por su capacidad de rejuvenecer el rostro, ya que resalta los rasgos y aporta frescura al look. Es una opción perfecta para quienes desean un estilo moderno sin perder sofisticación.

Tipo de corte: Carré cut ¿Para quién es este corte? Para mujeres que quieren un estilo sofisticado fácil de mantener. ¿Cómo llevarlo? Tienes dos estilos, liso para un efecto más pulido o con ondas suaves para tener un toque más desenfadado.

Shaggy corto: desenfadado y con movimiento

Shaggy mullet @nesbittondarby Instagram

El shaggy corto es perfecto para un estilo relajado y con mucho movimiento. Se caracteriza por capas desestructuradas que aportan volumen y textura, ideal para cabellos finos o con ondas naturales. También puedes atreverte a llevarlo algo más largo.

Tipo de corte: Shaggy corto ¿Para quién es este corte? Para mujeres con cabello fino o que buscan un look con más cuerpo. ¿Cómo llevarlo? Le puedes añadir un flequillo para darle un toque más moderno

Bixie: el híbrido perfecto entre pixie y bob

Bixie @nikki_cregan Instagram

El bixie es una combinación entre el corte pixie y el bob, ofreciendo lo mejor de ambos estilos. Se caracteriza por capas más largas en la parte superior y un acabado despeinado que aporta volumen y textura.

Tipo de corte: Bixie ¿Para quién es este corte? Perfecto para tener un estilo moderno sin renunciar a cierta longitud. ¿Cómo llevarlo? Puedes jugar con el volumen para un efecto más juvenil.

A partir de los 50, la tendencia es llevar el cabello corto. En parte por ser una opción práctica pero también favorecedora. Aunque esto no quiere decir que los cortes largos no sean una opción válida. Simplemente que, con el paso del tiempo, el pelo largo puede no lucir tan bien como antes. Todo dependerá de tu caso en particular. No obstante, apuesta por un corte favorecedor y cómodo que te haga sentir bien.