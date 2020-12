“No puedo evitar el paso del tiempo, pero sí que tu piel no lo note”

Como fundadora de Gems Beauty y farmacéutica, ¿por qué es tan importante que los productos cosméticos tengan detrás una persona experta en farmacia?

Que haya un farmacéutico detrás aporta seguridad y calidad al cosmético, porque, como parte del sistema sanitario, buscamos la salud y el bienestar de las personas.

En el caso de la cosme-céutica, hay una fusión clara de la farmacología y de la ciencia cosmética tradicional, utilizando vehículos de penetración de alta tecnología para que los activos lleguen a las capas más profundas de la piel, consiguiendo mejores resultados que con la cosmética tradicional. En nuestras fórmulas, ves cambios en tu piel desde las primeras aplicaciones, corrigiendo los signos de la edad, suavizando manchas, arrugas, aportando tersura y revitalizando la piel.

¿Qué productos de Gems Beauty valoras más?

Hemos lanzado dos marcas al mercado. La primera es una con mi historia, El Sueño de Gemma, Gemma’s Dream, que son 6 fórmulas muy activas potenciadoras de salud y belleza, boosters que corrigen los signos de la edad. Algunas de estas fórmulas son una evolución de las que ganaron en 2016-2017 en los Premios Idermo de Dermofarmacia.

Cada fórmula la he diseñado con mucha pasión y me ha ayudado a corregir, con tratamientos médicos, distintas alteraciones dérmicas que yo he pasado, desde el acné, a ojeras, flacidez, arrugas... Basadas en mi experiencia, decidí lanzarlas al mercado con mi nombre, reflejando el sueño que tenía desde niña de sentirme siempre bella por dentro y por fuera, y que me llevó a estudiar Farmacia y Cosmetología. Están dirigidas para todas aquellas mujeres y hombres que que desean mejorar su aspecto y su calidad de vida. Son fórmulas eficaces pero con magia, porque ayudan a mejorar la autoestima y el optimismo.

¿Cuáles destacarías de las 6?

Para las personas que pasen de los 35, hay dos de imprescindibles: RESTORE LOOK SERUM, una fórmula increíble para hidratar y regenerar, pero también para el contorno de ojos, ojeras, bolsas y líneas de expresión. Y la innovación 2020: ANTIOX REVITAL PREMIUM, un intensivo booster rejuvenecedor de efecto global mientras duermes. Instant Repair, hidratante y corrector de arrugas, e Instant Firming reafirmante y redensificante para corregir la flacidez (papada, óvalo facial, pecho…).

Todas mis fórmulas están avaladas por Médicos estéticos, que las utilizan para potenciar sus tratamientos.

En Gems Beauty Experience creamos Rutinas Beautylife para vivir más y mejor. La piel debemos protegerla y cuidarla, es nuestra carta de presentación, nuestra barrera protectora y refleja lo que se anida en el alma

Nos hablabas de otra marca…

Sí, la otra es Oneceutic. Es cosmecéutica avanzada para las personas que buscan un ritual sencillo de tratamiento en cuentagotas, que desean ir rápido en sus rutinas y no le gustan las ampollas. Se trata de dos Boosters unisex, uno hidratante y el otro revitalizante, y un serum para el contorno de los ojos y las arrugas de expresión. Onederful, Onevital C y Oneprocare son tres cosmecéuticos básicos.

¿Realmente es posible ralentizar el envejecimiento de la piel?

Nuestro envejecimiento depende en un 25% de la genética, pero el 75% restante es fruto de nuestro estilo de vida (radiación solar, contaminación, falta de sueño…). Con un estilo de vida saludable, sí podemos alterar los genes reversibles, es lo que llamamos Epigenética.

Para ello, he diseñado el Método G, donde realizo un diagnóstico personalizado y analizo las tres claves del envejecimiento prematuro en las que podemos actuar: Oxidación celular; Alimentación-microbiota (somos lo que las bacterias o microbiota nos dejan que absorbamos de nuestra alimentación); y Gestión Emocional, aprendiendo a gestionar emociones tóxicas como el estrés, que envejecen prematuramente y provocan enfermedades, muchas de ellas reflejadas en la piel, como la rosácea, psoriasis… Y es que se sabe que una mentalidad positiva, la autoestima y ser optimista, te mantienen joven y sano. Esta sería la mejor vacuna en estos momentos difíciles que estamos atravesando.

¿Qué productos deberíamos usar para prevenir el envejecimiento de la piel?

Para prevenir, la clave es crear una rutina de cuidados: protección solar, antioxidantes y limpieza óptima, incorporando un exfoliante después del jabón. Entre mis formulaciones es ideal el Glicolpeel dtox, que además de exfoliar, hidrata la piel. Es un regulador excelente de la secreción sebácea, previniendo granitos y puntos negros. Además, ayuda a eliminar restos de maquillaje, causante muchas veces del acné adolescente. Es recomendable para todas las edades y es preventiva de la formación de manchas y arrugas. Es una evolución de una fórmula que ganó los Premios Idermo en 2016.

Los Boosters son fórmulas activas que complementan cualquier tratamiento de salud y belleza. Después de un diagnóstico personalizado, se combinan entre sí gracias a mi Método G

¿Dónde podemos encontrar tus fórmulas?

En puntos de venta físicos y online, en portales de salud, belleza y bienestar. Requisito, haber hecho una formación previa conmigo para prescribir los boosters.

A través de nuestra web pueden dejar los datos y concertar conmigo una videollamada, tanto el consumidor como para formar a profesionales.

La comunicación y el seguimiento es la clave para conseguir un tratamiento exitoso y que no lo abandonen. Por ello, tener un Beauty coach a tu lado es importante, te orienta, motiva y resuelve las dudas. Hay demasiada competencia y mucha gente se siente perdida.

En Gems Beauty buscamos la belleza natural, no la perfección. Revitalizamos la piel y el ser.

Belleza es salud y bienestar, Well aging.