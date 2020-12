Estos son los vaqueros (eternos) que nos sientan bien a todas

Mery Turiel ha solventado la duda que siempre tenemos las mujeres: ¿dónde puedo encontrar unos vaqueros que me sienten bien? No es tarea sencilla y por eso cuando los encontramos se convierten en nuestro compañero fiel. Los llevamos con looks de día y looks de noche, con outfits más o menos arreglados y formales. Los vaqueros son una prenda versátil y por mucho que las modas cambien (acampanados, pitillo, globo, altos, bajos, de tiro medio...) siempre habrá un modelo que nos favorezca a todas y Mery Turiel sabe cuál es.

En la imagen, Mery Turiel presumiendo de look nocturno.

Los vaqueros de Mery Turiel son los famosos y, diríamos, icónicos 501 de Levi’s. Esos a que llamaríamos “los vaqueros de toda la vida” si se los definiésemos a una hermana o a una amiga. Nuestras madres también nos entenderían porque no han pasado de moda desde su lanzamiento ni lo harán. Son los vaqueros emblemáticos de Levi’s y su origen se remonta a hace ya más de 40 años. Como sabes, los jeans comenzaron siendo un uniforme de trabajo pero se convirtieron en signo de rebelión y juventud en la década de los 50 en los Estados Unidos. De ahí que se pusieran tan de moda al rededor del mundo entero.

En la imagen, los vaqueros que ha llevado Mery Turiel.

Puedes encontrar en Amazon los vaqueros de Mery Turiel. Están disponibles en varios tonos y, en función de su color, su precio oscila entre los 59,40 euros y los 135,90 euros. El color escogido por Mery Turiel es el llamado Luxor Ra y es perfecto para llevar tanto de día con prendas en tonos neutros como por la noche con algún cuerpo metalizado como el que ella ha lucido para salir a cenar. También puedes llevarlo con una camisa sencilla blanca para un estilismo absolutamente atemporal. Si te hicieran una foto hoy y la vieses en 10 años, tu conjunto seguiría siendo tendencia. ¡Te lo garantizamos!