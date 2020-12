El look más solidario de Georgina Rodríguez al donar un cheque para el Banco de Alimentos de Madrid

Georgina Rodríguez acudió ayer a la sede de la Federación Española del Banco de Alimentos para hacer entrega de un cheque en favor de los más desfavorecidos. No es la primera vez que la influencer y pareja de Cristiano Ronaldo muestra su cara más solidaria. Mientras Cristiano triunfaba en el Camp Nou, Georgina nos ha dejado un look de lo más elegante y sobrio a lo que no nos tiene nada acostumbrados. Y es que para la ocasión ha optado por un estilismo en tendencia y a la vez elegante. ¡No te lo pierdas!

Georgina Rodríguez saca su lado más solidario y entrega un cheque valorado en 20.000 euros al Banco de Alimentos, en Madrid (España), a 08 de diciembre de 2020. GEORGINA RODÍGUEZ;BANCO DE ALIMENTOS;CHEQUE;SOLIDARIDAD Javier Ramírez / Europa Press 08/12/2020

La pareja de Cristiano Ronaldo ha lucido un traje de chaqueta y pantalón tan en tendencia este otoño y además con uno de los estampados estrella de la temporada, los cuadros. Un traje que ha combinado con una camiseta negra.

Además, Georgina ha lucido su larga melena suelta, joyas doradas y manicura en tono morado.