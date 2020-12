¡No es una inocentada! Nuria Roca se apunta a las zapatillas de colores del Lidl de 19 euros que llegaron a costar 500 € en las reventas

¿Las has conseguido? Pues a esta hora vuelve a estar de nuevo agotadas. Para sorpresa de todos, incluso de los diseñadores de estas zapatillas de LIDL, se convirtieron nada más salir en octubre de 2020 en todo un objeto de deseo de los coleccionistas que llegaron a venderse por 500 € en las reventa digitales. Hace cuatro días volvieron a estar disponibles por su precio original en la web de Lidl, se volvieron a agotar y hoy las han vuelto a poner a la venta pero ya se han vuelto a agotar. Pero Nuria Roca se ha hecho con ellas, no es una inocentada y ha caído rendida a este calzado que a nosotras no nos ha acabado de conquistar. ¿A vosotras os gustan?

A nosotras nos parecen una horterada, para ser sinceras. El 1 de abril de 2019, Día de los Inocentes en Alemania, la cadena de supermercados Lidl quiso sumarse a esta habitual tradición anunciando la introducción de las zapatillas deportivas Lidl. ¿El logo de un supermercado en una zapatillas podría conseguir el éxito? Pues se agotaron y vendieron en reventa por 500 euros y hoy Día de los Inocentes en España las han vuelto a poner a la venta. La verdad es que yo no pagaría ni los 19,99 euros originales, pero pagar ya 500 sí que me parece una gran inocentada.