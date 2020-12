‘House of Cardin’: este es el documental que tienes que ver para descubrir el legado que deja Pierre Cardin al mundo de la moda

Este martes despedimos a uno de los clásicos de la moda, el diseñador Pierre Cardin. Fue uno de los pioneros en el ‘pret-a-porter’ y ha fallecido a los 98 años dejando un imperio de la moda. Un visionario que extendió su marca más allá de la moda. Quien pudo trabajar con Pierre lo recuerdan como un hombre trabajador incansable, creador y visionario. Comenzó a forjar su éxito y su mito en la posguerra, con creaciones que destacaron con estereotipos muy alejados a los que se llevaban entonces con siluetas futuristas y formas geométricas, además fue uno de los primeros en apostar por la moda unisex. Algo que ahora nos parece de lo más normal pero entonces no lo era.

Cardin colección primavera - verano de 2007.

Se adelantó a su época, siendo uno de los pioneros del prêt-à-porter y supo detectar con la incorporación de la mujer al mercado laboral, lo que suponía un cambio en sus necesidades a la hora de vestir. Ahora, el documental House of Cardin, repasa su trayectoria y su legado. Un documental dirigido por P. David Ebersole y Todd Hughes, que permite entrar por primera vez en la esfera más íntima del creador. Una vida llena de episodios memorables que no deja indiferente a nadie y que le llevó a ser aprendiz de sastre en París, para después entrar a trabajar para Elsa Schiaparelli, formar parte de la casa Dior y finalmente crear su propio atelier en 1950, de donde no solo han salido diseños de moda icónicos sino también piezas de mobiliario. ¡Hasta siempre, Pierre!