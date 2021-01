Consejos para comprar (con cabeza) en rebajas y no arrepentirte después

La situación en la que nos encontramos ha provocado que múltiples firmas de moda y belleza hayan decidido adelantar la primera época de rebajas de este 2021 a los primeros días del año y no esperar a que las fiestas navideñas lleguen a su fin como nos tenían acostumbrados. Desde el día 1 de enero, incluso algunas de ellas cuando diciembre todavía no había concluido, no hemos parado de recibir mensajes al teléfono móvil y múltiples emails informando sobre ello e incitándonos a consumir. ¿Podemos resistirnos a tales descuentos?

Puede ser un buen momento, aprovechando que el día de Reyes, para hacer regalos de última hora o comprar algo que tenías en mente desde hace meses y que debido precisamente al elevado precio no te atrevías a añadir a la cesta. Lo que debemos evitar es comprar compulsivamente, dejar la tarjeta a 0 y arrepentirnos después. Conseguirlo puede resultar difícil, no podemos negar que años anteriores hemos repetido este patrón, pero existen pequeñas pautas que pueden ser beneficiosas.

Jon Ly @jonatron para Unsplash

Allá van cuatro consejos para no perder la cabeza en estas rebajas 2021: