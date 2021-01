Vicky Martín Berrocal se pasa al rubio platino y revoluciona Instagram con este cambio de look radical

¿Se ha atrevido Vicky Martín Berrocal a cambiar su característica melena morena? Nosotras no nos lo creemos, pero sin duda acaba de revolucionar Instagram subiendo esta fotografía. Y es que si hay algo que caracteriza a Vicky Martín Berrocal es su melena y por eso todos sus seguidores han puesto el grito en el cielo al ver su nuevo rubia platino, por los comentarios no ha gustado nada. Pero nosotras no nos lo creemos nada. ¿Peluca? Nosotras apostamos que sí.

Y aunque el rubio platino o rubio Balmain está muy en tendencia este 2021, no creemos que Vicky haya dado el paso para este cambio radical. “Eah! Pues lo dicho!!! Aquí está el cambio!!! Año nuevo...-Si al rubio????”, dice Vicky junto a la publicación de su foto.

Y estrenando su nuevo cambio de look, aunque nosotras apostamos que es una peluca, Vicky nos ha sorprendido a todos con este nuevo corte de pelo long bob con ondas, raya al medio y ese color rubio con raíces oscuras que no ha gustado nada a sus seguidores pero sí a sus amigas.