Lady Gaga deslumbra al mundo con este “lookazo” mientras canta el himno de Estados Unidos en la investidura de Biden

¡Piel de gallina! Así nos ha dejado Lady Gaga al cantar el himno de Estados Unidos en la investidura de Biden como nuevo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, hay artistas que actuarán en ese Inauguration Day, como se llama en EE U. Es el caso de Lady Gaga, encargada de interpretar el himno nacional. La cantante neoyorquina ya cantó en el último acto de la campaña electoral de Biden, ya que es amiga del nuevo presidente.

El presidente electo Joe Biden saluda a Lady Gaga durante la ceremonia de investidura

Ver también Internacional .Hollywood regresa como hijo pródigo a los salones de la Casa Blanca

Lady Gaga lució un look de Schiaparelli Haute Couture personalizado, diseñado por Daniel Roseberry, durante su actuación en el transcurso de la ceremonia de investidura del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Lady Gaga llevaba una chaqueta entallada de cachemir azul marino con un broche dorado de la paloma de la paz y una falda de seda roja.

El director creativo de la marca, Daniel Roseberry, declaró: “Como estadounidense que vive en París, este conjunto es una carta de amor al país que extraño tanto y a una artista cuyo arte he admirado durante tanto tiempo. La Maison Schiaparelli se enorgullece de tener esta oportunidad de vestir a la icónica Lady Gaga en este histórico día. Dios bendiga a Lady Gaga y Dios bendiga a América “.

Lady Gaga ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram antes de la investidura donde se la puede ver rezando por su país desde el Capitolio, ataviada con un abrigo-capa de lana blanca. “Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses”.

“Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas. Con cariño, desde el Capitolio”.