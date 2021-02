Nos merecemos un capricho: aprovecha las rebajas y hazte (por mucho menos de lo que imaginabas) con los bolsos o zapatos de lujo que siempre has soñado

¿Qué debemos comprar en las rebajas de invierno? Esa es una de las preguntas más repetidas tras dejar atrás la época navideña. Los expertos aconsejan planificar estas semanas repletas de descuentos, no perder la cabeza y mucho menos comprar por comprar.

Optar por renovar prendas de fondo de armario es un clásico, la apuesta que nunca falla; igual sucede con la opción de invertir en prendas de calidad, de lujo, quizás algo más costosas que nuestras compras del resto del año, el esfuerzo por hacernos con ellas será mayor, pero el resultado más satisfactorio. Abrigos, cazadoras, zapatos y complementos que nunca están de más en nuestro vestidor, piezas a las que siempre podemos recurrir para aportar un plus a nuestros looks y que podrán acompañarnos durante años.

Invertir ahora (por mucho menos de lo que imaginas) y aprovechar durante mucho tiempo. ¿Cómo no arriesgarnos? Nosotras hemos centrado nuestra búsqueda en dos de las opciones más especiales en cualquier look y que toda mujer adora incorporar a su armario: bolsos y zapatos de lujo. Creías que no podrías hacerte con ellos pero si este 2020 has podido ahorrar y en estas primeras rebajas has salido controlar tus ganas de comprar, es el momento de apostar por ello. ¡No te arrepentirás!

Bolso cruzado K/Autograph de Karl Lagerfeld (de 345 a 172 euros)

Karl Lagerfeld

Sandalias Amber de terciopelo de Saint Laurent (de 545 a 381 euros)

Saint Laurent

Bolso bandolera acolchado M de Bimba y Lola (de 290 a 203 euros)

Bimba y Lola

Botín bajo de lúrex con tacón kitten de Emporio Armani (de 450 a 270 euros)

Emporio Armani

Bolso al hombro Rachel de piel de By Far (de 385 a 154 euros)

By Far

Bandolera estilo cámara de Marc Jacobs (de 440 a 264 euros)

Marc Jacobs

Zapatos de salón de mujer DKNY de piel (de 110 a 55 euros)

DKNY

Sandalias adornadas con tachuelas de Sandro (de 265 a 132,50 euros)