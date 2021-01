Qué comprar (y qué no) en estas primeras rebajas de 2021 según una estilista de moda

¡Las rebajas han comenzado! Es momento de aprovechar los descuentos que inundan nuestras firmas de cabecera desde hace varios días, algunos de ellos, sobre todo los aplicados a prendas que siempre suponen una inversión mayor, como abrigos o modelos de calzado, son realmente irresistibles. Tenemos tantas ganas por renovar armario que muchas veces, más de las que verdaderamente nos gustaría, acabamos comprando cosas que realmente no necesitamos. Es el llamado consumismo compulsivo.

Por fortuna, hemos hablado con la estilista de moda Mayte de la Iglesia para lograr que este 2021 podamos comprar con cabeza y únicamente aquello que de verdad sea esencial. Nada de derroche. ¡Toma nota de sus trucos!

¿En qué merece la pena invertir en rebajas?

Puede parecer una pregunta compleja pero estilista lo tiene bastante claro y apunta a tres puntos muy concretos:

Zapatos.

Abrigos/chaquetas

Caprichos (¡ahora es el momento!)

freestocks @freestocks para Unsplash

¿Cómo comprar con cabeza?

Crear una wishlist

En aquellas webs de moda que nos gusten podemos hacer una lista de aquello que más deseamos, de esta manera podremos, según explica la propia experta, “seguir el rastro de esos productos de cara a las rebajas”.

Reorganizar de antemano el armario

Es el primer paso para evitar cualquier arrepentimiento. “Tenemos más cosas de las que recordamos, y no sé al resto, pero a mi me ilusiona encontrar una pieza que me gustaba y que de pronto voy a volver a utilizar en vez de comprar de nuevo algo similar”, apunta la estilista. De esta manera, lograremos consumir “de manera más inteligente”.

Reponer prendas

Es el momento de renovar esas prendas que tanto hemos llevado. “Si están deterioradas, debemos tratar de reponerlas”, explica. Mayte afirma que su primer paso a la hora de consumir en rebajas es “buscar una versión más premium” de algunos de estos diseños básicos.

Pensar en las futuras combinaciones

Antes de añadir prendas a la cesta debemos calmarnos y enfocarnos en cómo podremos llevar posteriormente esta prenda o complemento. “Siempre pienso en lo que ya tengo, de esta manera si una prenda de rebajas la puedo combinar con mucho de lo que ya hay en mi armario, sé que será una buena inversión”, apunta.

Además de estos pequeños tips, Mayte de la Iglesia apunta a este momento de grandes descuentos como una buena oportunidad de sumar prendas que quizás no imaginaste poder llevar. “No soy de darme a la tendencia pura y dura, porque considero que tengo un estilo definido por mi manera de comprar, pero si encuentro algo muy de tendencia a un precio económico y veo que me favorece, me lo llevo. Se llama evolucionar”, resalta.