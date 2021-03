Pilar Rubio sorprende en ‘El Hormiguero’ con este cambio de look: prendas troqueladas y la melena ‘bob’ al estilo Tamara Falcó

¡No hay semana que no nos sorprenda! Pilar Rubio en su sección de ‘El Hormiguero’ que ha dejado sin palabras a Pablo Motos. Pilar Rubio ha hecho aparición en plató, con algunas de las grandes tendencias de esta temporada. Santi Rodríguez y Pablo Motos se han quedado muy sorprendidos con las nuevas tendencias que ha traído al programa Pilar Rubio: un tocado muy surrealista, su ropa troquelada o el ‘animal print’.

Así lo explica la estilista de ‘El Hormiguero’, Montse Nieto: “Muchas marcas han optado por “troquelar” las prendas. Aún no lo he visto en las lowcost pero Prada lo ha hecho con muchas. En esta ocasión hemos cortado este vestido de Zara y unos botines de Bershka. Si os gusta es muy fácil hacerlo aunque la prenda muchos lavados no soportará. En la foto se ven muy bien los cortes, el vestido ha quedado muy mono”. ¿Qué os parece esta nueva tendencia?

Pero tranquilas, que Pilar Rubio no se ha cortado su característica melena, “¿Te has cortado el pelo?”, le ha preguntado Pablo Motos, “no, es una peluca. Hoy en día para qué te vas a cortar te pones una peluca y cada día un color y un corte... Yo soy más de pelo largo, pero es el corte de la temporada, muy cómodo, cortito...”.