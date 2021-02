Pilar Rubio revoluciona ‘El Hormiguero’ con el pijama más fashion que vas a querer llevar a la calle con tacones (y puedes compartir tu novio)

Y no era parte de su reto semanal, si no su estilismo más arriesgado, como a Pilar Rubio le gustan. La presentadora ha apostado por esta marca de pijamas que lleva triunfando desde el verano entre las famosas de nuestro país y no solo para estar en casa, también para salir a la calle. ¿Te atreves? Pilar Rubio lo ha combinado con unos zapatos de tacón, y lo mejor es que el diseño es unisex y puedes ir a conjunto con tu novio.

La firma que se encuentra detrás de este diseño se llama Wafflie, una marca española de ropa de casa que lleva poco más de un año y cuyo directorcreativo, el santanderino Pablo Galán es un profesional con una larga trayectoria en la moda española. Galán ha trabajado con Ángel Schlesser y desde hace más de siete años lo hace junto a uno de los grandes de la moda española, Jorge Vázquez. De hecho, el diseñador también ha apoyado a la firma luciendo uno de los pijamas étnicos de la firma Wafflie.

Saint-Tropez pijama.