Paula Moya sabe que esta blazer rosa (de estilo Chanel) con shorts vaqueros enamoraría hasta a la mismísima Eda en ‘Love is in the air’

Solo queremos que llegue el fin de semana para copiarle el look a Paula Moya. Y es que como dice la influencer en su Reels de Instagram es el estilismo perfecto de primavera para irte de cañas con amigas por Madrid. ¿Ángel o demonio? Pues en este caso nosotras nos vamos derechitas al infierno con el lookazo que se ha marcado Paula con esta blazer rosa de nueva colección de Zara muy al estilo Eda, la protagonista de ‘Love is in the air’. Sí, la serie turca de Telecinco que nos ha robado el corazón.

Las que seáis fans de Eda y Serkan (que somos muchas) me entenderéis en que el segundo look de Paula Moya con blazer rosa, camiseta blanca, shorts vaqueros y sandalias blancas lo llevaría hoy mismo la actriz turca.

BLAZER ESTRUCTURA CUADROS (49,95 €)