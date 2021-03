Este es el cárdigan de Mango de estilo colegiala que ha enamorado a Eda (‘Love is in the air’) tanto como Serkan y queda perfecto con vaqueros y Converse

‘Love is in the air’. Sí, estamos hablando de la serie turca que emite Telecinco y que también nos ha robado el corazón. ¿Tú también te has enganchado? Quién no lo haría con la mirada de Serkan Bolat (inserta suspiros de amor). Nosotras nos hemos enamorado de Serkan y Eda, los protagonistas de la serie, y ellos de la moda española. Y es que Eda nos ha conquistado con su estilo de vestir casual pero muy en tendencia y ya son muchas las prendas que hemos visto lucir a la actriz turca de Mango y de Zara.

Hande Erçel está vez nos ha enamorado con este cárdigan de nueva colección de Mango de estilo colegiala con aires vintage que queda perfecto con vaqueros y unas Converse.

La gran mayoría trajes de Eda son de Zara, tops y jerséis de Pull&Bear y sudaderas y bodies de Bershka tienen un hueco prioritario en el vestuario de la actriz. Incluso los pijamas que utiliza, tanto en la ficción como en la vida real, pertenecen a Oysho. Y ahora nos ha enamorado con este cárdigan de Mango.

Cárdigan rayas algodón (39,99 €)

Cárdigan rayas.